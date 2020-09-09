「加利科技」今年4月曾被網路媒體「報導者」比喻為台版《下町火箭》，老闆林明進更被形容為劇中男主角佃航平原，風光一時。不料到4個月後，加利涉及進口MIC中國製非醫用口罩，混入MIT台灣製口罩販售牟利，筆下英雄瞬間變狗熊，讚揚林明進的媒體也成了豬頭。

《下町火箭》是日本作家池井戶潤紅極一時的創作小說，2015年TBS電視台翻拍為連續劇，由知名演員阿部寬主演火箭開發研究者佃航平原，在火箭發射失敗後一肩扛責，回到父親開創的小型公司佃製作所，憑著堅毅理念與大型企業纏鬥專利官司，最後帶領企業重生、國家成功發射火箭的勵志故事。

阿部寬在劇中演活了佃航平原研發火箭角色，林明進研發快速生產口罩的機組運作模式，拿來類比佃航平原，同樣是叫人感動的中小企業勵志故事。無奈林明進走偏門辜負了媒體類比美名，網友更痛罵林明進怎比得上佃航平原？

混用MIC口罩的口罩國家隊的老鼠屎不只一粒，但林明進是第一個被揪出者，自然成了過街老鼠，先是行政院長蘇貞昌痛批被查到了才哀哀叫，繼而蔡英文總統兩度公開表達震怒，副總統賴清德與經濟部長王美花跟進宣示嚴查不法，檢調更不含糊，高效率大陣仗搜索查辦。

面對府院檢國家級震怒，林明進一開始還大爆徵用口罩制度不合理，不接受「黑心廠商」罵名，高調嗆聲以加入國家隊為恥。被檢方諭令300萬元交保後，林明進面對媒體詢問低調回應「沒有委屈」，兩度公開道歉，因300萬重保訊息很明確，再大嘴巴損及國家隊威嚴，就會有串證之虞，不想吃牢飯只有噤聲。

曾經意氣風發的林明進，此刻終於搞清楚事態嚴重，螳臂擋車只有死路一條，同樣灰頭土臉的是形容他是台版下町火箭的媒體。不少網友更因今年3月加利已因進口MIC口罩被扣押並罰款9萬元，轉而指責吹捧他的媒體未盡查證之責，但3月被扣貨一事連疫情指揮官陳時中都說不知情，以此怪罪媒體過於嚴苛。

「報導者」編輯部為此提出了沉重說明，強調今年3月至4月間採訪當下，加利科技是國家隊成員，同時獲紡織所專業確認，工廠技術及產量皆達水準，對於加利被查出混用MIC口罩，深感惋惜與遺憾，未來將更強化多面向的查證。

前台大校長傅斯年曾勉勵做學問的人，要「上窮碧落下黃泉，動手動腳找東西。」這句話足堪新聞界惕勵，媒體報導與做學問一樣，都需要窮盡多方資訊查證，才不會自砸招牌，台版《下町火箭》就是血淋淋新聞教材。

（作者為資深媒體人）