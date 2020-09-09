不斷過度膨脹的自吹自擂，總有一天會吹爆牛皮，口罩國家隊的偉大形象，也在廠商進口大陸貨混充被抓包後一夕破功。廠商違反法規固然大錯特錯，但主管單位審核驗貨顯然也出了漏洞。更糟的是，政府狂推責任猛打業者，比起國家隊口罩混入大陸貨，似乎更在意自己的政績漏了氣。

加利公司被抓包進口大陸製口罩，混充國家隊口罩進入實名制通路，其行為違反《貿易法》原產地規定，當然應該依法接受懲處。該公司負責人事發後態度不佳，聲稱是顧及員工趕工太累，且大陸口罩品質比台灣製的還好，甚至還說以身為國家隊為恥，要政府把他踢出國家隊，這更是犯了眾怒。不管其動機是為了員工，還是用大陸貨降低成本，總之違法就是違法，囂張回嗆的行為誰也看不過去。

政績靠底層勞工血汗

但加利事件也點出了幾個問題，第一是在政府強行徵用口罩工廠後，產能都集中在生產MIT口罩，為了趕出大量的口罩，工廠員工超時加班，連阿兵哥也加入生產行列，像加利員工一個月只休2天的情況所在多有，其中是否有違反《勞基法》工時規定的情況？勞檢處是否應該調查？

這些員工拚命加班趕製，供給國人使用當然沒話說，但政府在逼著國家隊日以繼夜生產的同時，卻也大手筆拿MIT口罩送給外國做口罩外交，要把台灣名聲打到國際社會上，接著再向內部大作政績宣傳。如果國家隊的生產是那麼辛苦無奈，蔡政府得意洋洋拿國家隊做自己防疫最大政績，其實是踩在很多底層勞工的血汗上。

其次，加利公司既供應實名制口罩，又進口大陸口罩，這些口罩的流向，難道不需要了解一下？政府主管單位在整個流程中，查核驗貨都出了問題。加利進了337萬片，不是小數目，也不是短時間，若非主管單位處理過程中有漏洞，豈能一路暢通。經查目前還有83萬片大陸製卻標MIT的口罩被海關扣押，雖然海關說初步調查進口廠商並無國家隊，但偽標卻是事實，大半年來到底MIT口罩裡混了多少大陸貨，大家心裡實在也沒底了。

說實在話，口罩不是什麼高技術產品，過去因為台灣生產成本高，口罩多自大陸進口，而大陸口罩工廠多產品也多，工業、外科乃至N95口罩都有，只要符合標準驗貨合格就沒問題。大陸在疫情爆發後要求民眾戴口罩，但不規定戴外科口罩，台灣國家隊則是出產三層的外科口罩，這並不意味著大陸製口罩就是害人的毒口罩，現在民間的反應有點過度把大陸貨汙名化了，而政府也似乎有意讓民眾對大陸製口罩的反感，轉移掉對自己監管不力的不滿。試問，是陸貨混充台貨嚴重，還是私菸案嚴重，私菸案官官相護，拿陸貨混台貨的廠商卻罪大惡極，恐怕是政府容不得自己的政績被揉進沙子，因此憤恨不已。

台灣至今防疫成績很好，但我們不能一味沉浸在台灣好棒棒的自滿中，政府更不應花那麼多心力在打造並防衛自己的防疫神話，因為我們其實還有很多不足之處。例如核酸試劑還做不出來，而且不肯多做篩檢，也敵視主張多做篩檢的聲音，以致於社區感染情況隱而不見，即使至今已輸出了10幾個病例。

應多投注在疫苗研發

蔡政府把口罩國家隊當最大政績，但那其實是比較低階的產品，防疫真正關鍵的是疫苗，而在這方面，我們國家隊的進度卻相當緩慢，至今3家疫苗廠才在第一期臨床實驗，國衛院的研發更慢，預計要年底才能進行臨床一期試驗。疫情指揮官陳時中說「大膽一點」的話，明年1月便可緊急授權使用，但這個說法讓人捏把冷汗，畢竟大膽是要拿健康生命做代價，疫苗的研發需要高科技，不是靠膽量，陳時中膽子這麼大，合適嗎？

大陸啟動疫苗緊急使用已超過2個月，至今有數十萬人接種，美英等國的研發也進入臨床3期，順利的話也許今年底明年初可以量產。但在全球疫情吃緊下，屆時一定讓本國人先施打，台灣有錢恐怕也買不到貨。秋冬將臨，疫情隨時可能再起，政府應該在疫苗研發上多挹注經費，並且設法協助廠商與國外洽尋臨床試驗者，才能及早研發出安全有效的疫苗，對民眾提供最大的保障。