《中國時報》9月8日才轉載了美國《新聞周刊》在日前刊出2位美國學者針對「美台關係正常化」的社論，一是曾撰寫《中國即將崩潰》一書的作者章家敦，他主張美國應立刻在外交上承認中華民國；另一則是孔傑榮，他曾是馬英九在哈佛的博士論文指導教授，他認為，美國一旦外交承認台灣，很可能將美中台三方拉入核戰，所以他建議應「循序漸進」推動美台關係。

其實，美國目前對台措施正好是在「循序漸進」推動美台關係，譬如，美國國會的《台北法案》剛通過、對台也軍售了F-16戰機、衛生部長阿札爾才訪台，台灣也放寬了美國牛豬肉進口限制等。但是，對關心兩岸情勢的人士來說，美國會不會在外交上去「設計承認」一個新的獨立國家「台灣」？或與「中華民國」重新恢復邦交？這才是現階段在美中台與兩岸關係中重之又重的課題。

或許在台灣是有很多人在期待這樣的「結果」，但也有很多人覺得這樣的「演變」不可能，但需謹慎的是，現在美國似乎正在提供這樣的「情景假象」有種成真的可能性。我們不妨來看看從1978年美國宣布與中華民國斷交之後，在幾乎長達42年的時間裡，曾經看到過美國會像現在有上述一面倒支持台灣的現象？甚至退休的美國官員還會提出要在外交上重新承認「中華民國」的呼籲？

如果把今年這樣的「喊話」紀錄展示一下，就值得兩岸希望和平相處的人士來加以警惕。譬如，前白宮國安顧問波頓在7月2日參加美國外籍記者協會視訊座談會時曾說：美國應全面外交承認台灣，展現「一切不再照舊」；其實對波頓來說，他持這種說法在今年已不止一次，至少在4月中他曾在推特發文裡，敦促美國考慮給予台灣全面外交承認。

另外，曾派駐台北的美國前外交官譚慎格，在台灣東森新聞雲8月16日的一篇報導中曾有這段看法：正式承認中華民國代表中國已經不可能，對於美國而言，「有可能做的是，外交上正式承認一個獨立的台灣或台灣共和國」。不過，作者在2001年曾在傳統基金會拜訪過譚慎格，當時就看到他的桌上擺滿了台獨、民進黨與台聯的旗幟。但他開口會說出這樣論調，是否也代表了美國社會也有這樣的聲音存在？這才是重點。

其實，不只是官員，美媒體除了上述的《新聞周刊》也觸動了這個話題，《國家利益》曾經刊登美國企業研究所的研究員施密特在1日9日的撰文，其中施有分析：台灣2020大選的基調，已從民生政策轉向國家主權保衛戰。所以若蔡英文成功連任，美國更應轉變1970年代以來的兩岸政策，考慮承認台灣的外交地位。8月18日《紐約時報》一篇報導也說：美國衛生部長阿札爾率團訪台、美國持續對台軍售，在台美關係日趨緊密之際備受矚目。報導說，美方友台官員應盡可能讓美台接近國與國關係，而目前只差未承認主權而已。

當然，美國會有這樣對台灣逐漸轉變的認同趨勢，是因為正好習近平希望「統一兩岸」的願景撞上了川普的「自由且開放的印太區域」戰略。當美國將中國視為有意圖翻轉美國在此區建立的安全秩序時，自然不能見容於美國，而此時總得有人必須妥協。

但美國想轉回來再承認台灣主權，真有這個可能嗎？試著回想1971年時台灣被迫退出聯合國後，尼克森展現了乒乓外交的技巧，又在北京建立了官方性質的聯絡處等一些往事，但真正外交上承認中國，還是需要考量與台灣的協防條約如何廢止等事。結果這一等，展延到1978年，當時卡特還運用了該年國會聖誕假期無法杯葛的空檔。但最重要的還是兩岸當時實力的對比，中國大陸比起台灣還是稍勝一籌，美國就算得罪了台灣，負擔還是比較不太沉重。但若換成今天的狀況，美國即使再不喜歡中國，但他肯換成台灣嗎？或許暫把台灣用來制衡中國，而不是外交上承認台北，應該還是美國現階段最佳的策略吧！

（作者為澳門理工學院名譽教授）