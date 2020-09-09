漢光演習兵棋推演部分這兩天展開，這種逆序的推演很難找出關鍵問題所在，藉以找到答案。不管是實兵還是兵棋推演都把反封鎖作戰略而不演。而僅在實兵中兩棲船團的海上運動聊備一格，與反封鎖作戰之複雜與深入，是完全無法相比的，而缺乏每季、每一海區深捶磨練的基礎訓練更是影響重大。最主要的還是國人對無油、無電、缺糧的封鎖完全無感。

李總統在二戰末期曾親身體驗過一個島國被封鎖的悲慘情景，全國淪為飢餓絕不誇張。因此他完全能體會這條海上交通線就是台灣的生命線，國家戰略必須先賦與海軍海上交通線維持暢通的日時數，依此戰略目標及反封鎖作戰實兵驗證得到的數據，應用於反封鎖戰役模擬來決定海軍護航艦的兵力數量。海軍兵力目標是唯一以科學方法求取的。

對台封鎖是美國年年都認為的敵可能行動之一。但這次的兵棋推演還是一如往常，跳過反封鎖直接從共軍攻台推起，因為這樣才可讓陸軍在台灣防衛作戰上有用武之地？如果連敵先期作戰和先遣作戰都能省略，這樣我軍就可以以「全軍」之姿態應戰，這個防衛作戰打起來多輕鬆，多樂觀啊！但可能嗎？

當護航作戰從海軍的任務中消失，艦隊只剩下60浬內的截擊作戰，當岸置攻船飛彈射程已達150浬時，只准在60浬範圍內截擊的我軍護航艦就失去了戰場！於是有些人就認為艦隊都不再有需要了。

問題是，這個範圍是陸軍占絕對優勢的國防部和參謀本部決定的；不管岸置攻船飛彈可打60浬或是150浬，都是要塞砲兵的觀念，要塞砲是死的，艦隊是機動的，是「常山之蛇」，具高度的機敏反應，分合如一體的。岸置攻船飛彈可以反潛嗎？在無護航艦之下，潛艦可以肆無忌憚的屠殺商船，派遣突擊隊。岸置攻船飛彈不能解決制海的問題，就像發生海域主權糾紛、海盜逞凶、需要海軍在場時，能打一枚岸置攻船飛彈過去嗎？

蔡政府不乏戰略學者行走國安高層，當然深知能源政策改變使台灣對海上交通線依賴更深。高度現代化的台灣一旦缺油、氣、糧，其造成全面崩潰的影響絕對是致命的；台灣賴以維生的物資當然要靠海軍護航其安全抵台，所以海軍急需要能走出去的護航艦，如我們連艦隊都沒有，就只有依賴外國的護航，有這種可能嗎？當戰事一起他們願意進入交戰區嗎？有人在異想天開，我們不需要艦隊，讓他國海軍護航我們的海線，他們代我們受攻擊、流血和犧牲？

不要因中科院戰系發展有些不順，就乘機勾結外商、政客攪和，隱約第二次拉法葉案又醞釀再起，這將是國之大不幸。

（作者為海軍退役中將）