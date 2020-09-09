為期2周的香港「普及社區檢測計畫」進入最後幾日。據官方數據，近150萬香港市民接受了篩檢，透過普篩主動找到了16位「隱性病人」，亦順藤摸瓜發現了一座大廈內的小型群聚感染，展現出一定成效。但對比香港全城逾700萬的人口，以及早前港府曾傳出500萬人的目標，此次普篩過程雖未出現意外事件，但效果不如預期是事實。

香港是繼武漢後第二個舉行全城普篩的中國城市，在整個華人社會乃至全世界，香港也是為數不多地實行普篩的超大型都會。除了武漢這個特殊案例之外，相較其他大陸城市的普篩，是基於「大數據風險定級」的「精準普篩」（即凡留下感染社區行動的記錄民眾才會收到政府篩檢通知），香港的普篩是一種全民性質的篩檢，港府在各區設置了近200個社區篩檢場所，以便市民步行前往。

然而，香港普篩「踢到鐵板」成效不如預期，原因有三點：首先，普篩不具備強制性。香港普篩計畫推出之初，曾有醫療專家、民代建議，普篩應該和社區封閉政策配套執行，在14天內執行強制作業，否則完成篩檢的民眾行動自由，在其他地方活動或接觸其他未做篩檢的民眾，仍有被感染風險，令普篩效果大打折扣。但眾所周知，香港政府沒有能力、也沒有意願限制民眾行動，連基本的居家強制檢疫都漏洞百出，更何況在全城範圍內「禁足」。普篩定為「自願性」後，有當地專家強烈批評，甚至放話稱拒絕接受普篩，不願為政策背書。

其次，普篩缺乏誘因。在「一國兩制」架構下，香港民眾只要離港到任何一個地方都屬於「離境」。2月至今，由於疫情遲遲未平息，香港民眾往返大陸、澳門以及各國都需要強制隔離，陷入無處可去的困境。故香港社會一直有呼聲，希望能夠透過這次普篩，盡快恢復安全的跨境人員流動。但港府的普篩計畫，並沒有和人員跨境安排直接掛鉤。也就是說，民眾接受普篩後只知道自己是否感染，核酸陰性結果並不能轉化為健康證明或大陸通行的「健康碼」，缺乏誘因的政策遇冷不足為奇。

此外，因為大陸抗疫隊伍、醫療企業的參與，普篩在香港演變成一個政治問題。大陸規模最大的篩檢企業「華大基因」，曾被美國政府指控涉入新疆維穩問題，而「華大基因」正是承擔香港普篩工作的主力部隊。同時，香港頒布國安法後，民間反中情緒仍未消退，這次大陸派出幾百名醫療人員赴港，再次挑起敏感神經。早在疫情之初，泛民影響較深的香港醫界，就率先發動罷工，抗議港府未及時「封關」（斷絕與大陸往來）。此次普篩計畫發布後，醫界團體再度發難，在社會製造出「專業醫療人士拒絕大陸醫療援助」的印象。大陸援港醫療隊長在受訪時坦言，確實承受來自外部的心理壓力。

某種程度上，普篩議題在台灣同樣被政治化。但不可否認，當秋冬來臨、世界疫情再度回潮的殘酷現實下，「鴕鳥式」防疫終究不是長久之計，也將嚴重限制台灣與各國人員交往的規模。分地區、有節奏、可轉化為出入境憑證的「精準普篩」，仍然是有必要的。香港全民普篩的配套不夠、政策說明不足、社會共識薄弱，給了台灣一個教訓。

（作者為智庫研究員）