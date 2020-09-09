吃完Q彈蛋餅，我們去若莓外婆家的理髮店裡乘涼。店面是理髮店，內裡就是外婆的家，換了拖鞋就能互相穿行。這家店是若莓的媽媽和舅媽一起打理的，兩個卡位，門口一進來就有一張長椅，長椅正對著牆壁上有一塊電視屏幕，平時人多的時候客人便會坐著休憩或看看電視。今天是「大日子」，電視上直播2020大選的最新消息，但大家該幹嘛還是幹嘛，只互相問候一句：「選了沒？」

男士理髮店

我發現，來這兒剪頭髮的客人大多是男性，還有一些是陪同丈夫或兒子的妻子或媽媽們。從前我還不曉得有專門給男士理頭的理髮店呢，簡稱「男店」，多剪平頭、修碎髮，方便快捷，而店裡的師傅們基本都有十年以上的手藝了。阿姨居然已經開了三十年的理髮店了！

上次剪頭髮剪壞了，剪成圓西瓜，被若莓笑了好幾天，趁今天有機會，若莓便提議讓阿姨幫我修一下，我說好！

我乖乖坐在座位上，阿姨和若莓對著鏡子前後打量，商討我的頭該怎麼拯救，若莓胸有成竹地指揮到：「這裡修一下、這裡修一下，吼這裡也要給她修一下啦！」阿姨有如神筆馬良，哪怕原本的髮型毫無邏輯和審美可言，阿姨還是成功改造好了，我們趕緊去沖掉碎髮，吹乾後就能檢驗成果！

這裡沒有洗頭的躺床，我只能坐在塑料椅子上，把頭垂進盥洗盆裡，讓阿姨用水龍頭裡的水草草沖一下，「廖小花你洗頭甲乖，比那些阿公還乖，阿公還會亂動呢！」若莓在旁邊搭話：「因為她是老兵啊哈哈哈哈！」剪完頭髮後，我的背影徹底變成了一個「小男孩」，阿姨還給我吹了一個九十年代小虎隊的飛機劉海，惹得大家頻頻注目，「哇！比男生還帥耶！」

衣物販售小車

若莓告訴我，他們家的規矩是，中午午覺不能上樓睡，只能待在一樓哦。吃完午飯，若莓在客廳陪阿公阿嬤，我就在客房的大臥鋪上趴一下。迷迷糊糊聽到外邊傳來電喇叭的聲音，竟然是Beyond的《光輝歲月》，難道是宜蘭的「垃圾車」配樂跟台北的不一樣？經不住好奇，爬起來一探究竟。

原來是一輛掛滿衣服的藍方頭小貨車，我走到室外，輕輕把門掩上。只見阿公正手提一條灰色西褲，別在腰間比劃，阿嬤讓他左右轉圈再走幾步，好幫他參考出主意。車側鑲著一面鏡子，但阿公沒有照，因為阿嬤就是他最好的玄鏡，最巧的梳妝。

車上掛著夏秋交替的衣物，衣服多為雪紡滌綸布料，適應台灣微涼夏末，款式簡單，花紋誇張鮮艷，耐髒又富貴，一看就是長輩喜歡的風格。除了衣服，這兒竟然還有「孖煙通」（粵語），即「大褲衩」，這讓我想起了小時村裡的典型老廣東們──著大褲衩白背心，夾一雙涼拖鞋，握一把大葵扇，台灣跟廣東氣候相似，估計也有許多愛這樣打扮的老翁們！

阿公阿嬤兩人還在門外猶豫哪一條褲子好，室內風扇吱吱啞搖頭，若莓橫臥在木長椅上，睡熟了。

我打著哈欠回房，摀住雙眼，怕那惺忪倦意從雙眸間飄升了去，用腳索索探到床邊，倒頭就躺，蟬鳴肆意喧囂，我輕輕地呼吸，沉沉地睡，嗯，午覺就是要睡得飽飽的，睡到滿臉都是油光才好！還是鄉下好，睡醒了玩，玩飽了吃，吃飽了睡。

睡醒後，若莓騎著家裡的機車，載我去逛郊外的蜜餞市場。蘭陽礁溪平坦開闊，在這騎機車特別舒服，道路暢行無阻，滿眼都是清新的綠色，藍天白雲，池塘交錯，夕陽下我的襯衫飛起就像超人的小披風，路旁的水稻田里還能看到白色的鷗鳥，茶樹一道一道，被修剪得渾圓齊整，間隔的池塘裡鴨鴨徜徉，遠離灰色調的都市森林，看著滿眼綠水青山，連眼睛都滋潤無比，水汪汪的。

台灣水果種類豐富，蜜餞也五花八門。若莓帶我來了一家當地人常去的蜜餞店，店外各色果子堆疊成塔，紅心芭樂、百香情人果、南薑梨山李等等，金棗和鳥梨是最閃亮的招牌，銷量冠軍！還有鮮果汁和雪糕冰櫃，有奇異果、紅龍果、鳳梨、牛奶布丁等口味，幾個年輕人圍成一圈，明明各自買了喜歡的口味，卻要互相挖對方的吃。

店內人潮湧動，大家排排隊，捏著牙籤大嘗蜜餞，甘甜爽口，若莓最喜歡水蜜桃乾，我喜歡奇異果乾，其中芒果、烏梅、相思果太搶手，試吃皿裡只剩下邊角渣渣。貨架上除了宜蘭特產，還有台灣各地名產，三星蔥酥、剝皮辣椒罐頭、牛舌餅、貢糖、豆腐乳等。

咦，還有豆腐乳哦，廣東人的日常少不了豆腐乳，菜餚調味或乾吃下飯，居家常備，街道小賣部都能找到，玻璃罐裝，便宜又大碗，仔細瞧瞧，這裡的「豆腐乳」和廣東不同，包裝精美，居然有獨特的蜂蜜味、黑金味和柳橙味，真是讓我開了眼界。

傳承牌花生酥糖

接下來要去的，是若莓阿公最喜歡的一家花生酥糖，鎮上家喻戶曉的百年老店，店內一家三口，兒子負責製作酥糖，媽媽負責切割新鮮出爐的微燙糖塊，爸爸負責收銀和打包，三人分工有序，默契配合，即使隊伍又長又遠，他們也能有條不紊地完成一天的銷售。老闆說兒子能繼承家業，他蠻欣慰的。很多年前，兒子現在所站的位置，是爸爸在埋頭苦幹吧，我真喜歡這種傳承的感覺！

進蜜餞店前，若莓就跟我說她今天一定要去買「一串心」，我還沒見過她這麼饞的樣子呢。

本以為台灣每個夜市都大同小異，原來各地都還是有一些唯有當地才能找到的食物。一串心是蘭陽特產，一串賣十台幣，由豆腐皮包裹食材而成，因豆皮捲起來像心形得名，豬內臟、米腸、豬耳、九層塔和香菜等都是一串心熱門材料，店家串好後，客人自己沾上味道濃厚的豆瓣醬和醬油膏，自助完成美食最後一步。（廖小花／世新大學陸生）