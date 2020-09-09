明年1月，蔡政府同意將全面開放美豬美牛進口，衛福部已於日前訂出允許殘留量標準。目前各部會都已開始宣導肉品殘留瘦肉精無害論，瘦肉精美豬肉重獲解禁，藉時也將悄悄出現在大家的餐桌上了。藍營縣市長堅持之「零檢出」食安標準，恐已無力可回天了。

農委會7日公告「國產豬禁用瘦肉精，違者可罰250萬」。筆者認為由美國進口的畜產品，衛福部既訂有瘦肉精允許殘留量標準，台灣養殖業為何不能用此標準，比照使用此藥物呢？據聞農委會早已於8月28日公告修正「動物用藥殘留標準」，訂出屠宰豬、牛瘦肉精的容許量標準，卻禁止台灣養豬業者使用，豈不矛盾？視豬農如芻狗，不公不義。 日前農委會主委陳吉仲表示，「時空環境已不一樣」，而迎合衛福部進口瘦肉精殘留的美豬產品，不過，請教陳吉仲主委是否也應准許台灣豬農使用廉價的瘦肉精，讓豬隻賣相好，成本折半，讓台灣養豬業更有競爭力，讓台灣養豬再次偉大呢？陳主委不能只許美豬殘留，不准台豬使用吧！

日前行政院蘇貞昌院長說：「進口美豬美牛，台灣要一條心，才不會亂。」即要全體國人挺瘦肉精美豬美牛。陳吉仲則表示：「我養過豬，不做傷豬農的決定。」那麼，請口口聲聲保護豬農的陳主委宣布開放瘦肉精，讓豬農合法使用，接軌國際，不讓美國廉價豬肉搶占台灣市場，讓豬農再創造台灣另一個「養豬王國」吧！

瘦肉精美豬全面進口，民眾雖有權力選擇吃與不吃；餐廳、便當店、小吃攤、肉品加工業者，則會選擇使用廉價的肉源，每個國人都有機會吃到美豬；國產豬價格高於美豬近兩倍，採購的食品業者可不是笨蛋，爾後魚目混珠情事將常態發生，而有些人可能甘脆就不買豬肉了，豬農收益將會大減。

衛福部長陳時中說：「瘦肉精美豬吃幾輩子都沒事。」瘦肉精美豬既是無害的，政府不是該開放此藥物在國內使用嗎？陳吉仲怎麼反而宣布禁用呢？還是明知瘦肉精美豬有健康疑慮，但為了烏紗帽，才痛苦作此沆瀣一氣的決定呢？

（作者為前台灣省家畜衛生試驗所所長）