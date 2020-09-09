美中關係、兩岸關係同步愈見緊張。美國學界異聲突起，呼籲應將「戰略模糊」政策改為「戰略清晰」，甚且不排除承認台灣，以嚇阻北京武統台灣。

先有赫斯（Richard Haass）與塞克斯（David Sacks）聯名在《外交事務》發表專文，呼籲美國對台灣的支持必須毫不含糊，唯有讓大陸清楚知道動武行不通，才能維繫台海和平。不過，赫斯並不主張承認台灣或升級美台關係，也不包括簽署雙邊《共同防禦條約》，他認為，這類做法恐會迫使習近平提前動武。

緊接著，《新聞周刊》刊出曾經撰寫《中國即將崩潰》一書的華裔美籍律師章家敦的投書，章在文章裡主張，華府應立刻承認中華民國，這不僅對台美都有好處，也是嚇阻北京最有效的方式。

華府改弦更張承認中華民國，是迫使中共提前武統的時程？還是嚇阻北京動武的最有效方式？主張前者，或可歸之為戰略清晰的鷹派，後者則可謂之戰略清晰的鴿派，但無論鷹派鴿派，皆妖言也！只要美國戰略從模糊改採清晰，都將陷台灣於萬劫不復的深淵。

戰略模糊是美中建交時，美國刻意訂下的遊戲規則。如今主張改採戰略清晰的理由，都是指中國威脅到亞太的區域和平。的確，從冷戰到中國大陸改革開放、再到習近平推動亞投行、一帶一路、中國製造2025以前，除了北韓不受控制外，美國基本壟斷了亞太區域秩序的話語權與裁量權，無人可以挑戰美國的壟斷權。也因此，戰略模糊可行，兩岸關係基本平靖。

其實，主張戰略清晰者，無論鷹派鴿派，沒有說出口的理由有二。一是中國的改革開放沒有像其他深受美國影響的國家一般，成為溫馴乖巧的美國盟邦。一是中國竟然沒有像章家敦所預期的崩潰，改革開放出乎意外地取得了空前的成績，導致部分美國人陷入「修昔底德陷阱」的憂鬱中。既然，他日終須戰，何不先下手為強？讓美國永保霸權、永遠偉大，才是戰略清晰論者的初衷。

從章家敦投書《新聞周刊》的標題〈避免戰爭、捍衛美國、承認台灣〉，不難了解部分美國人的心態。章文的標題，可作如下詮釋：美國要捍衛自身的優勢，又要避免戰爭，最佳的策略就是承認台灣，將台灣推上第一線。這正是美國從20世紀初期以來最清晰的戰略。這個清晰戰略要讓美國本土永遠不受戰火侵襲。而遂行此一清晰戰略的最佳策略，便是必要時遠征他國和發動代理戰爭。

美中衝突果若轉為實質戰爭，孰勝孰敗，尚難定論。但美軍攻擊中國大陸本土的可能性接近於零。那麼，將台灣推到第一線，從事代理戰爭，當是最佳的選擇，也最符合美國的利益。承認台灣或中華民國，就是激怒中共的最佳方案。中共一旦被激怒，武力進犯台海，美國便可藉詞維護區域和平，以距離最近的日韓基地，發動反擊，並鼓譟亞太盟邦共同抗中，保衛自由民主的生活方式。至於，國軍可以抵擋多久？死傷幾何？這些問題，主張「戰略清晰」、「承認台灣」的美國人是從來不考慮的。

面對雜沓而來的「戰略清晰」與「不排除承認台灣」的論調，美國前任亞太助卿羅素在「凱達格蘭論壇」的發言，值得參考。他說，過去幾個月，川普政府的對中發言及行為明顯趨於強硬，在各領域和議題對中國採取積極攻勢。這些都與川普爭取連任的競選策略有關。羅素說，台灣遭捲入美中戰略競爭，長期而言，不見得對台灣有利，且隱含誤判及無意給台灣造成有害結果的風險。

台灣，真要成為川普競選策略下的犧牲品嗎？台灣，真要為美國打一場代理戰爭嗎？戰爭的按鈕，和平的橄欖枝，都在台灣手中。知者不惑！願執政者不惑於少數美國策士的「戰略清晰」與「承認台灣」的妖言。

（作者為資深媒體人）