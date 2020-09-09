前立法院長王金平將代表中國國民黨主席出席本年度的海峽論壇。對兩岸關係而言，這是一件好事，但不會有實質性的影響，因為它既不能改善現有的兩岸關係，也不可能使目前的國共關係取得有意義的進展。

民進黨近年來刻意杯葛兩岸交流、強化敵對氛圍，並以執政優勢，利用法律及公權力營造兩岸肅殺氣氛，因而希望大陸主辦的海峽論壇愈冷愈好，台灣參與者愈少愈好。在兩岸三大交流平台中，北京視海峽論壇為其所創造最大的交流平台，因此不希望此一論壇受到民進黨的干預而中斷。國民黨同意王金平代表國民黨出席，並擔任團長，李乾龍以祕書長身分擔任副團長，顯示國民黨並不反對參與海峽論壇，也是對兩岸交流的善意表示。海峽論壇此次能夠順利舉行，有重量級王金平前院長的代表出席，不論能否有實質的收獲，本身就有其意義。

雖然有意義，但是在目前民進黨政府將兩岸關係結構設定為「敵人關係」的情形下，民間性質的海峽論壇最多只是北京單方面的立場或「惠台」理念政策說明而已，難以對兩岸交流有任何實質上的正面影響。

從國共論壇已經連續多年沒有舉辦來看，北京對於目前的國民黨能力是否能夠在兩岸關係中做出任何貢獻，已沒有幻想。國民黨的兩岸論述在這幾年中一直退卻。「九二共識」的定義不斷內縮與異化，從「一中各表即九二共識」，到要不要再堅持「九二共識」，最後江啟臣主席將「九二共識」定義為「以中華民國憲法為基礎的九二共識」，不僅「一中」兩字不存在，連「各表」也變成「我表」了。

這樣的論述，使國共兩黨間的共同基礎幾乎完全喪失。由於北京目前無法與民進黨互動，國民黨是必須要拉攏的對象。海峽論壇這場戲，北京不能獨角唱，總得找些台灣黨派來參與演出。因此，國民黨此行參與海峽論壇，是個賓主盡歡的活動，大家都滿足了彼此，但雙方也知道，這就是個「場子」，高高興興來、快快樂樂去，有見面、有論壇就算是成功了。從此，在北京的眼中，國民黨將只是兩岸關係的一個重要演員，而非合作的對象。

兩岸如果想要和平解決敵對狀態，必須要有基本的共同基礎。可是當民進黨已拒絕接受「九二共識」，國民黨又異化「九二共識」的內涵時，北京基本上在台灣已經沒有可以合作與對話的重要政黨了。

當國民黨已放棄承擔解決兩岸政治難題的重任，而只是一味認為只有淡化九二共識才對選舉有利時，會產生兩個結果：其一是這樣的國民黨其實在兩岸中將自我放棄可以發揮的優勢，不僅不一定有利於選舉，反而讓自己成為兩岸關係表演場中北京所需要的道具。另一是，北京只得選擇走自己的「統一」道路與方法，而不再寄望於台灣的國民黨，但在「統一」前，北京仍然需要國民黨當道具。

如果國民黨有堅實、前瞻、合情合理的兩岸論述，無論在國共論壇或海峽論壇中，國民黨絕對是個可與北京合作或平起平坐的關鍵要角；但若國民黨自我放棄兩岸論述，或只會逃避式地宣示立場，那麼不論在海峽論壇或未來其他兩岸互動場合中，將只是個北京基於戰略或戰術所需要的配合道具而已！

（作者為孫文學校總校長）