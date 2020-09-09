陳菊高雄市政府發言人、前總統府發言人丁允恭，遭爆料在高雄市政府新聞局長任內劈腿4女，且在辦公室裡進行愛的運動，全無職場應有的界線和分際。丁允恭迅速辭去府發言人一職，為此醜聞止血。

丁允恭的渣男行徑當然可惡，不過，東窗事發之後，挺綠團體、社群和網紅的反應，同樣令人髮指。包括「只是堵藍」等向來被認為是民進黨側翼的挺綠粉專，以及知名網紅焦糖哥等，對此勃然大怒，在臉書上痛批丁允恭，要他「能滾多遠滾多遠」、「永遠別在政壇上出現」等等。

值得玩味的是，這些人的憤怒並非出於對受到渣男欺騙的女性抱不平，而是生氣丁允恭的行徑會連累到民進黨。

這些挺綠人士在意的不是丁允恭的行為有多惡劣，更不是那些被丁允恭玩弄的女性身心所受到傷害，他們只是擔心民進黨會被攻擊。他們狂罵丁允恭，不是因為他的渣男行徑，而是他令綠色政權難堪。

挺綠粉專的指責來自意識型態思維。他們在意的是事情發生後，政黨是否能夠持續其優越的社會駕馭，以及權力的運作會不會受到影響；至於個人的權益和感受，則完全不在其關心的範圍裡。

另一個令外界深感不解的是，包括民進黨婦女部在內的婦女團體的沉默。過去每當社會發生這類事件時，這些打著為女性爭取權益旗號的人士和團體，總會大聲批判，但這次她們卻不發一語，彷彿視如未見。為什麼會這樣呢？難道是因為事件的主角是民進黨人嗎？

丁允恭事件曝露了挺綠粉專和部分婦女團體的偽善、殘忍，從某個角度來看，這些人同樣很渣！