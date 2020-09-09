總統府發言人丁允恭，平日西裝畢挺，掛上一副斯文眼鏡，雖然不是眾所矚目的「帥哥」，看起來倒也是人模人樣的，再加上文青出身，文采既是風流，而能言善道，更是出口成章，受蔡英文賞識，從高雄市新聞局長不次拔擢為總統府發言人，真不知有多少人引以為楷模，是青年自我策勵的典範。

可經周刊爆料，丁允恭的言行，竟有如他自己所寫的小說中人物一般，「那副偷吃嘴臉，猥瑣到令人不忍」，居然數度劈腿、教唆墮胎，更荒唐的是將市府辦公室當成「私家炮房」，真是跌破了許多人的眼鏡。

平心而論，丁某人未婚，雖是行徑風流，但男歡女愛，只要是兩情相願，也是個人私德問題，犯不著對此口誅筆伐，丁某人既然自認「行為有違社會期待」，引咎辭職，似乎也應該不必再針對這點窮追猛打了。但是，據媒體報導，丁允恭如此荒唐的行徑，事實上早已是多人知曉的「舊聞」了，而他的長官竟然縱容默許般，不聞不問，甚至不次升遷，他到底是仗了什麼人的勢，才敢如此胡作非為？更重要的是，這些欣賞、拔擢他的長官，遴用所謂的「人才」，究竟是用了什麼樣的標準？

自民進黨執政以來，類似丁允恭的事例，早已是屢見不鮮了，不必說攀親帶故，似乎只要能對民進黨可建汗馬功勞的，都可以或明或暗延攬入幕、甚至破格任用，「卡神」楊蕙如之所以能呼風喚雨、「私菸案」中有人能輾轉升調、蘇震清之選立委、任中常中執委，豈不正是顯例？而這些能寫、善說的所謂「文青」，其所以投入政壇的初衷，又是如何？

觀其女友所說的，丁允恭要她穿短裙、著網襪，打扮成妓女一般，丁發言人將從政一事，當成了文人登青樓、嫖客逛窯子，這又是何等輕蔑的心態？「妳們不要妨害我的升官之路」，這倒是最老實的話，原來，用人者以利祿牢籠，被用者夤緣求官，上下交相賊，這就是民進黨用人的邏輯。

漢末天下大亂，曹操發下求賢詔令，「今天下得無有被褐懷玉而釣於渭濱者乎？又得無有盜嫂受金而未遇無知者乎？」民進黨的「唯才是用」，竟成為藏污納垢的遮羞布，恐怕真正「被褐懷玉」的人未及晉用，而「盜嫂受金」的假斯文早已盈朝盈野、滿坑滿谷了。

一代「文青」成「文輕」，芳草變成蕭艾，這樣的政府、這樣的國家，還能給我們什麼樣的期待？

（作者為大學教師）