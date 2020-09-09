一部《花木蘭》成了照妖鏡，映照出覺青熱情有餘，民主素養不足的行徑。

民主國家，人人有表現自己政治理念的自由。覺青對花木蘭扮演者劉亦菲挺港警有意見，或是對迪士尼公司經營中國大陸市場有意見，因而呼籲民眾抵制，這都沒有問題。但選擇性吸收自己要的資訊，活在全世界都與自己一國的同溫層。等到結果出爐，發現民意不如自己所想，又惱羞成怒嗆人，這就不是心理健全的公民應做的行為了。

舉例來說，當花木蘭即將上映時，筆者被一則「《花木蘭》終於上映，但劉亦菲的挺港警宣言並未被淡忘！泰港台「奶茶聯盟」線上串聯抵制木蘭」的報導吸引了目光，這篇報導告訴了我們什麼呢？它告訴我們泰國、台灣、香港三地支持民主運動的年輕族群，基於對奶茶的共同熱愛及抗中共識，近日在社群媒體上形成名為「奶茶聯盟」的虛擬社群，支持民主相互聲援。比方台灣與香港網友支持泰國年輕人向政府抗爭，現在泰國網友也來聲援香港，反對花木蘭。

無疑的，在台灣人反中的情緒下，這樣的報導是受到歡迎的，能讓人感到雖然泰國政府不挺台，但泰國的民間是挺民主挺台灣的，台灣在國際上越來越吃得開，「德不孤必有鄰」，但這是事實嗎？很遺憾的從票房數字來看，依據Thailand Box office and Entertainment公布的資料，花木蘭9/3~9/6僅4天就累積出4205萬泰銖（約等同於4223萬台幣）的票房，高居票房榜第一，是第二名《天能》票房的2.5倍。

台灣媒體報導泰國人反花木蘭，實際的票房數字卻完全打臉。不只如此，奶茶聯盟反花木蘭，台灣內部各種報導浩浩蕩蕩，花木蘭泰國奪冠的新聞就寥寥無幾，顯見台灣人現在表面上很關心國際，實際上卻嚴重偏食，不求了解真實的國際現狀，而只想選擇性吸收自己愛看的資訊。

事實上，這種揀選有利資訊「大內宣」的模式，對於蔡英文2020年總統選舉大勝，可謂功不可沒。「台灣在國際上情勢一片看漲，中國則是過街老鼠人人喊打。」大半個台灣社會看到的都是這樣美好的「真實現況」，誰還要去承認九二共識，去試圖與北京政府建立良性互動呢？根本不需要！台灣就是盡量嗆中國就對了！「國際都挺台灣！」「中國也不敢打台灣！」

然而，閱聽大眾不知道這一切都只是「大內宣」，是為了讓某特定政黨拿到利益而營造的氣氛。以為這個世界真的情勢一片大好。果真如此天真，那麼崩潰難過就是難以避免的事情了。把焦點轉為台灣內部，覺青成日不斷大罵花木蘭，為此寫了一堆影評，無限檢驗這部電影的每一個小細節，說他有多爛多爛…。結果呢？9月7日《鏡週刊》報導「網路抵制沒發酵 《花木蘭》捲3400萬票房奪新片冠軍」。

這個結果任何一個沒那麼政治腦的人來看，都會覺得正常。本來迪士尼就是一個好的電影品牌，這部各個角度看都是大片的規格，加上最近因美國疫情嚴重，好萊塢大片選擇此時在台上片的不多，選擇有限的情況下，花木蘭票房能差到哪裡去？

但一般人能接受的邏輯，覺青可不一定願意接受，不禮貌鄉民團就在那邊喊「傻眼了，香港朋友們，真的很抱歉。」這還是比較客氣的發言，PTT與臉書上一大堆「你看花木蘭你就是敗類人渣不挺民主…」的言論。奇怪？一部合法上映的電影，台灣人有沒有選擇權，決定看或不看？當然有！看了電影就表示對不起香港人？當然不是！覺青要來「建議」大家不要看，這當然可以，但把他上升成好像一種義務，很抱歉，這是讓人非常非常反感的情緒勒索！

尊重覺青抵制的權利，但同時我也要捍衛任何一個覺得花木蘭能娛樂到他，願意花錢接受這項娛樂的台灣人的權利。那些滿口抵制，成日檢討不同意見者的人，坦白說你們可能比較適合獨裁國家，不適合人人可以自由做自己的民主制度。(作者為網路媒體工作者)