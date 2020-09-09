後疫情時代，大陸8日為包含鍾南山在內的幾位防疫英雄，盛大舉行表彰授勳儀式，這場儀式感滿滿的活動，除了肯定防疫人員的付出，也象徵大陸疫情已取得階段性成果，對比出美國的疫情失控，更重要的是以抗疫經驗發揚鬥爭精神，並間接向美國喊話。

觀察大陸遭遇天災的新聞敘事模式，通常是大事化小事，壞事變好事，無論是疫情或水災，會更凸顯救人的義舉、犧牲奉獻的精神，淡化受災民眾遭遇的苦痛，更多弘揚正能量，以增強民族凝聚力，激發愛國心，再導回到強調中共領導的正當性。

大陸官員總結大陸防疫取得成果的關鍵因素，第一點都主張因為在中共的領導下，如8日習近平在抗疫表彰大會上說，「中國共產黨所具有的無比堅強的領導力，是風雨來襲時中國人民最可靠的主心骨」。

確立了必須要由中共領導的大前提後，再讓中共帶大家一起「鬥爭」，在8日習的講話中，光是「鬥爭」就提了31次，譬如習說「要發揚鬥爭精神，敢於鬥爭、善於鬥爭，根據形勢變化及時調整鬥爭策略，團結一切可以團結的力量，調動一切積極因素」，還說「任何自私自利、嫁禍他人、顛倒是非、混淆黑白的做法，不僅會對本國和本國人民造成傷害，而且會給世界各國人民帶來傷害」。

從中美貿易戰、科技戰、外交戰，到疫情的「甩鍋戰」，美國不斷對大陸針對性的發難，這些過程習想必點滴在心頭，大陸舉辦抗疫表彰大會，對照美國失控的疫情，有著鮮明對比，習批評「嫁禍他人、顛倒是非」的這些話，也是不點名嗆聲美國。

毛澤東曾說「與天鬥，其樂無窮；與地鬥，其樂無窮；與人鬥，其樂無窮」，鬥爭完新冠病毒，大陸要繼續和美國鬥到底。