在「馬英九基金會」舉辦「國家不安全研討會」後，不但相關議題和主張遭到執政黨刻意扭曲，前總統馬英九個人更是被綠媒和綠嘴輪番轟炸。

對民主國家來說，這實在是怪事一樁，畢竟在野黨本來就應該監督執政黨，更應該對不合時宜的政策，進行批判。然而，如今的台灣社會似乎只允許一種聲音存在。

兩岸關係是台灣社會高度關心的議題。早年國民黨因意識形態、冷戰局勢選擇積極反共，但在經國時期選擇逐步放緩原有的政策，以積極推動老兵返鄉作為搭建兩岸橋樑的開始；更在1992年與對岸達成著名的九二共識、一中各表，為兩岸和平打開了一扇窗。

2000年後，國民黨雖為在野，但當時仍握有國會多數，因此在連戰、吳伯雄等前主席的努力下，國共和解獲得兩岸一致的共識；2008年馬總統上任後，積極與大陸全面交流，推動ECFA政策。時至今日，台灣依然在享受著馬總統時代的經濟果實。

2016年蔡總統上任後，我方政府否認九二共識，於是，中國大陸國家主席習近平在2019年直接將九二共識等同於一國兩制、台灣方案。其結果是，2019年後，對岸一改九二共識的模糊性，全面朝向更為清晰(兩岸統一)的路線前進。

2019年下半，民進黨政府依然故我，繼續將九二共識直接操作成「一國兩制、台灣方案」；此外，美中兩國因貿易問題幾乎呈現全面針鋒相對，蔡總統藉機在國內操作反中牌，並在經貿、外交、軍事等全面倒向美國，完全忽略國際關係現實主義的本質(雞蛋不能放在同一個籃子裡)。

2020年以來，眼看著兩岸關係未有和緩之勢，馬前總統基於守護中華民國安全的考量，多次高呼主政者必須正視九二共識、一中各表存在的意義，但自始自終未獲得蔡政府的正面回應。在台灣社會普遍抱持「反中立場」下，蔡政府對國民黨所提的兩岸論述視而不見。

根據最新民調顯示，有超過半數的台灣民眾認為中國大陸不會武力攻台，更普遍認為一旦台海有事，美軍必會援助台灣。在民進黨反中牌的操作下，幼稚的兩岸意識形態與政策已充斥台灣社會，任何有關台灣應如何避戰的言論皆被視為是「投降主義」。

既然如此，國民黨實在不用再針對兩岸關係提出任何呼籲了。因為包括馬前總統在內的國民黨政治人物，無論其對兩岸議題的是如何的高聲疾呼，也無法喚回執政黨的良心，甚至還會迭遭社會大眾的譏笑與嘲諷。既然如此，國民黨又何必持續做民進黨的兩岸煞車皮呢？

本文認為，國民黨還是將戰場回歸民生經濟較為務實。

（作者宋磊為文字工作者）