兩岸關係不睦，臺海情勢升溫，在此人心不安之際，從政府無預警開放美國肉品進口政策中，更可看出主政者獨裁決策風格，政務官員更與人民毫無溝通，我們升斗小民要如何自救求個活路呢？

哥倫比亞文豪馬奎斯（Gabriel García Márquez）曾有鉅作《預知死亡紀事》（Crónica de una muerte anunciada），道盡人世間往往是當事者渾然不覺死之將至，此種當局者迷之思維盲點，經常就是剛愎自用自以為是之主政者，一意孤行做出錯誤決策、將國家帶向戰爭、讓社會付出慘重代價真正原因。

日本漫畫家間瀨元朗亦有作品稱為《死亡預告》（イキガミ），日後亦被改編成電影，故事情節描述青壯人士能有機會獲得死亡預告，讓其能夠在生命終結前，認真思考將如何面對即將到來困難狀況。

但是臺灣鄉親面對北京動武統一之威脅，不是從根本上嗤之以鼻，認為絕對不可能發生，要不然就是認為撐到美國介入，將燙手山芋仍給華盛頓，本身就可袖手旁觀，天下亦可就此太平。但事實真是會如此嗎？我們社會認真思考過這個問題嗎？政治人物理解到戰爭對社會之衝擊，以及戰火能夠多麼無情嗎？

假若社會願意面對，鄉親也要思考此事時，吾人不妨透過研討，進行「戰爭狂想曲─預告武統紀事」腦力激盪，仔細認真思索：「若是能夠在3個月前預知臺海必然開戰，整個社會將會如何面對」的這個問題。

基本上吾人應從兩個面向來探討問題：「庶民思考與作為」，再加上「政府應變與處置」。庶民思考與作為應分別從人身安全與財產處置兩個方面進行思考，人性都是貪生怕死，更都是畏懼戰火傷害，如何能夠逃避戰爭，甚至安排本身子女與親族避開戰禍，這個是基本人性，我們不可能斥責臺灣鄉親去考慮這些問題。

而如何能夠避免本身財產受到衝擊，保住其應有價值，如何加以處置以便不受經濟與幣值波動影響，這亦是鄉親基於人性必然之思考方向。其實如何先準備好應變物資，在水電供應受到干擾，市場無法繼續運作購買食物時維持生活，恐怕都是值得思考方向。

至於政府應變與處置，就要從平戰轉換（即平時狀態至戰時動員之轉換）與社會管制兩個面向思考，外籍勞工與在臺外國僑民要在這3個月內離境，政府是要如何應對？在大陸臺商與臺生，或是在外國求學經商之役男，是否應當召回共赴國難？民眾若將資金會離臺灣，政府是否要加以管制？是否要從國外緊急進口醫療資材？各級醫院是否要先控留病床給戰時所產生之大量傷患？

鄉親必須清楚認識，戰爭不光是軍隊必須面對，而是整個社會都要承擔共業。透過前述研討，鄉親將會對選擇臺海和戰，做出更合理期待與準備，並且體會到為何戰爭沒有贏家，和平沒有輸家真正道理所在！