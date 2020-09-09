萊劑豬牛怎管理？「邊境普篩超標就退運銷毀」 真那麼簡單？ 20:192020/09/09 言論 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《新聞深喉嚨》 萊劑豬牛怎管理？「邊境普篩超標就退運銷毀」 真那麼簡單？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 萊劑豬牛怎管理？「邊境普篩超標就退運銷毀」 真那麼簡單？ 《新聞深喉嚨》 萊劑豬牛怎管理？「邊境普篩超標就退運銷毀」 真那麼簡單？ #萊劑 #美豬牛 #邊境 #普篩 #超標 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百億養豬基金如何用？中央畜產會今召開座談會 10:172020/09/09 生活 敢說實話？綠委口中的美豬已成好豬 黃暐瀚舉3例開酸 13:362020/09/09 政治 國民黨文傳會「美豬油脂標不標示？政策反覆，作業倉促！」記者會 16:212020/09/09 政治 百億養豬基金8大方向確定！豬協要求「專款專用」「白紙黑字」 15:572020/09/09 生活 蘇貞昌要朱立倫別酸人 黃子哲揭「蘇貞昌十大酸語錄」回嗆 22:182020/09/09 政治 台美BTA換什麼 藍委批霸凌條約 04:102020/09/09 政治要聞 搶生意搶破頭 六福萬怡超狂 尾牙春酒10人就接單 16:442020/09/09 財經 短評／中央地方豬事不順 04:102020/09/09 時論廣場 官田遊客中心大猩猩出沒 拍照打卡還送小禮物 10:282020/09/09 旅遊 桃議員自稱「豬哥王子」 為養豬戶抱不平 11:142020/09/09 政治 言論熱門新聞 中時社論》口罩吹牛皮 疫苗靠膽量？ - 中時社論 - 言論 快評》比渣男更渣 - 短評 - 言論 快評》和美國鬥到底 - 短評 - 言論 資深媒體人：陳國祥》全球華人偏愛川普 - 名家 - 言論 林上雋》民進黨的丁允恭們 - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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