買完一串心，若莓提議休息一下，我倆便踱步到附近的周末集市。台灣鄉鎮有許多在地社區集市，擺攤的都是當地小農，販賣自家人工種植的蔬菜水果。瞧瞧這些樸素的攤位名，「阿螺果菜」、「阿雲姨果菜」、「阿泉叔果菜」、「前進肉鋪」、「趙太太果菜」、「大進手工麻糬」，是不是很親切可愛呀。

集市所在地是一個小公園，公園正中央有一座象牙白大理石滑梯，象鼻長長的，孩子們溜下來又爬上去，笑聲驚起樹上的麻雀，狗狗看到在滑滑梯頂端豁然出現的孩子們，一邊興奮地搖起尾巴，一邊汪汪叫地伏低身子！

逛了一圈後，我走到最末尾的小推車前，一位短髮阿姨正推銷飲料，麥香紅茶、桂花綠茶、酸梅汁、百草茶和杏仁茶，招牌上寫著「媽媽牌飲料，三十五元一瓶，一百塊三瓶」。阿姨說：「這是我自己做的哦，絕對天然健康，所以叫媽媽牌飲料！」阿姨臉上掛著明媚的笑，讓人想靠近，「阿姨你為什麼看起來這麼元氣啊？」聽我這麼說，阿姨卻突然抿嘴，拉我到一邊，跟我說起自己的過往，「阿姨吼，從前生了一場大病，在那以後就特別珍惜每一天的太陽，活著是一件多麼不容易的事，阿姨自己也要成為太陽一樣溫暖的人！」我邊喝阿姨的飲料，邊聽她說自己故事，晚飯時間快到了，我才和阿姨道別。

若莓先去把機車騎過來，讓我在原地等。這時，我又聽到了電子喇叭的音樂，追著聲音到了馬路對面，原來是「喜互惠」超市的巡邏零售車呀。聽若莓說起，宜蘭住戶分布不集中，也沒有規畫設置超商，柑仔店也越來越少，居民要採購點油啊米的還得驅車，於是，喜互惠車便應運而生。

巡邏車上裝著各色生活必需品、常備文具、新鮮的蔬菜水果、牛奶和麵包等，貨架的右邊是小朋友喜歡的，掛著常見的零食，新東陽鳳梨酥、綠色乖乖、孔雀餅乾、旺旺仙貝、義美小泡芙等，左邊是媽媽們需要的，洗衣粉、洗髮精、沐浴乳和廚房用品等。我站在車前端詳要買什麼時，一位阿嬤跟旁邊的幾個阿姨說：「啊對吼，我今天要買幾個菜瓜布！」

回家途中經過了一條河堤，風景秀麗，還不等我開口，若莓便扭住油門，機車爬上步道斜坡，車停在一旁，我張開手臂擁抱眼前景象，太陽正好下山，光線從辣白轉為淺金，季風烘綠了滿地青草，天上麻雀成群，相互追趕，像漁夫在蔚藍大海撒開一張大網又快速地收緊。堤壩步道是居民散步、騎行、長跑的好去處，有人穿著背心練習馬拉松，揮汗如雨，有人扭著腰快速競走，有人牽著伴侶的手緩緩走過。

站在河堤邊，我倆少女心大發，逆著陽光拍了許多笑容可掬的剪影。（全文完）（廖小花／世新大學陸生）