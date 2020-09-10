無色覺醒》王丰：美國日本寄予厚望？印度始終是扶不起？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第715集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「美國日本寄予厚望？印度始終是扶不起？」

印度是扶不起的阿斗嗎？中國大陸的經濟崛起及一帶一路戰略，讓印度既感覺吃味，又感覺芒刺在背，頗不是滋味。日本覺得有機可乘，可以利用印度，製造中國大陸的外部矛盾，同時拉攏印度來減輕日本，在亞太地區當中國大陸經濟崛起，所帶來的戰略壓力。

時由日本首相安倍晉三提出所謂「印太概念」，亞太區域擴大合作夥伴，特別是和印度與澳洲建立安全合作網絡，為日本籌謀安全和外交政策。也包括響應美國前總統歐巴馬上任後，面對亞太地區軍事力量與經濟興起，推行所謂「再平衡」政策，繼而美國「重返亞太」的戰略規劃。

而日本的進程策略是聯合美國、印度、澳大利亞、形成菱形四國，來對抗中國大陸大力推動的一帶一路及海上絲綢之路計畫。

2017年安倍提出「自由開放的印度—太平洋戰略」（Free and Open Indo‐Pacific Strategy），該戰略將從太平洋到印度洋地區，作為重視自由、法律與市場經濟的場域，推動基於國際法的基礎建設、貿易投資和海洋安全等合作。2017年11月川普訪問亞洲，也提出「印太戰略」，突顯美日兩國要拉攏印度的企圖。

其實不論是美國早期的「印太戰略」，或是日本近年的印太戰略，現階段所謂印太戰略的一個重要主角，就是印度。換句話說，印太戰略能不能成功，印度是重要關鍵，所以印度到底扶不扶的起來？會是美國或者日本，所謂印太戰略成敗的根本因素。

孫中山先生說過，建設之首要在民生。換言之，印度的經濟如果起不來，「印太戰略」就是一句空話。

印度總理莫迪（Narendra Modi）上台六年以來，印度的經濟改革成績進步有限，而且危機重重。莫迪的政策有些更是荒腔走板，莫迪經濟學最可笑的就是莫迪的廢鈔政策，全世界搞不好找不到第二個國家有這種荒唐的政策。

2016年11月8號晚上8點。莫迪宣佈500盧比和1000盧比當天午夜作廢，並發行新版500、1000盧比的紙鈔，民眾可以到銀行兌換。

在台灣光是口罩，要你排隊購買都快炒翻天了，如果同樣的事發生在台灣，恐怕天下大亂、政府垮台。印度總理莫迪竟振振有詞，說是為了打擊恐怖主義、洗錢還有減少貪汙、走私、販毒，但最後政策仍以失敗告終。

目前印度新冠肺炎確診病例，九月已突破428萬，死亡病例超過7萬，八月底至今還以近8萬人確診病例直線上升。在疫情打擊之下，印度城鄉差距巨大，許多農村的確診與死亡人口，無法有效的統計，因此印度官方病例統計數字，應該遠低於實際數字。

近期以來，印度的經濟表現更令人懷疑，他是扶不起的阿斗嗎？2020年4月到6月印度GDP大幅萎縮23.9%，黨內大老、前財政部長辛哈（Yashwant Sinha）形容莫迪政府是一場經濟悲劇。經濟改革搞不好，莫迪經濟學笑話一場。

印度的基礎建設的簡陋落後，更是發展經濟最大阻力。目前，他的高速公路里程不到950公里，比台灣還短。第一條高鐵由日本新幹線承造，全長500公里預計2023年完工。這樣的印度怎麼崛起？根據印度官方數據，每年印度有1.5萬人穿越鐵路被火車撞死，每年有5000人從火車上跌落摔死。

再說打仗，最新的消息指出，印度開始武器生產自力更生計畫，五年之內停止從國外進口，大砲、軍用運輸機、常規潛艦、巡弋飛彈等101種武器彈藥進口。一直有笑話傳說印度連子彈都不會製造，現在卻說要做武器自主，實在令人笑話。

所以印度可以說是，搞經濟搞不起來；搞軍事也搞不起來。美國、日本卻寄予厚望，印度恐始終只是扶不起的阿斗。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！