新冠肺炎疫情的肆虐，蔓延亞洲各地，並擴及歐美等地，重創了全球跟台灣的經濟。不過，對台灣而言，除了受創外，並非沒有正面的影響。因為台灣的超前部署，指揮中心指揮明快，疫情相對受到控制，也成為全世界對抗新冠肺炎的典範國家之一，這是一項重大的成就，也是趁機建立台灣品牌的大好機會。因為台灣的公衛、醫療水準，在亞洲可算是名列前茅，也曾在2000年代初期被英國經濟學人評比為世界第二的公衛水準，只是沒有太多機會宣揚，以至於全世界的人不太清楚。但這次新冠疫情後，隨著台灣的防疫得法，並為不少國家肯定，同時，捐贈各國口罩引起矚目，加上力抗WHO的動作遲緩，也打響了台灣在醫療的國際知名度。

一般言，品牌具暈輪、光圈效果（halo effect）。過去台灣的Acer（宏碁）、ASUS（華項）、Giant（捷安特）、Maxxis（瑪吉斯）、Trend Micro（趨勢科技）等台灣精品，建構了台灣的品牌價值，並有效帶動其他產業的出口。新冠疫情後，台灣的公衛水準、醫療品牌逐步形成，可以趁機推動台灣電子資訊、傳統產業、服務商品的出口，這就是所謂的暈輪效果。醫療水準代表一個國家的國力，長期以來，由於台灣的代工模式，並沒有很多終端的消費產品及品牌，因此，歐洲國家、美國普遍對台灣了解有限，甚至誤認台灣為Thailand。但是這次新冠肺炎後，台灣在國際間的媒體曝光度高，使各國更了解台灣，對未來推銷台灣的產品，將有一定程度的幫助。

但台灣應該趁機做一些後續的規劃，才能加大台灣的品牌效應發揮更大的乘數效果，我們的建議如下：

第一，整合防疫期間努力，建立平台、資料庫，提供加值服務：政府目前應著手整合篩檢試劑、疫苗發展、防疫指揮中心的建置、居家防疫、居家隔離管理的規劃、全民健保卡國外旅遊史、口罩地圖、相關管理的SOP、口罩、防護衣、酒精等的籌組國家隊，以及民生物資的生產與安全存量的部署等，整合成一個完整的資料庫，建構及強化台灣的品牌價值，甚至可以整廠輸出，作為其他國家未來防疫的借鏡。

第二，加速鬆綁、投入資源，進行快篩試劑、疫苗、幹細胞的開發：台灣在快篩試劑、疫苗開發落於中國之後，如果缺乏法規鬆綁、政府資源投入，台灣在防疫品牌上的效應也會大打折扣。因此，政府應改變心態，降低管制思考，鼓勵業者加速臨床、檢驗，積極投入快篩、疫苗、幹細胞等領域的發展，一舉超前部署，才能延續、擴大台灣的防疫品牌效益。

第三，除了防疫經驗的輸出之外，台灣也可以趁機打響台灣國際醫療的品牌與知名度：台灣的全民健保雖然品質極佳也深受國際肯定，但是目前面臨財務的困境，如能趁著此次新冠肺炎的時機，挾著台灣的公衛水準、醫療品牌，可以有效推展台灣的國際醫療，尤其在新南向國家、美國等地。在疫情緩和後，或透過建立海外門診中心、展示中心，在幾個主要目標市場大幅推廣，應可獲致不錯的成效。尤其是在全民健保出現財務危機後，不動用健保資源的國際醫療，更是政府應該大力推廣的重點。

第四，在東協國家的目標市場建立經貿運籌基地：台灣產品有不錯的品質，但在東協國家的知名度還不高，現在有醫療品牌的助益，可降低一些行銷成本。但中小企業在海外行銷，最大的困境就是沒有通路商、供應商網絡的相關資訊。政府口口聲聲推動新南向政策，卻沒有一套有效的落地策略。因此，我們建議政府應該協助廠商在東協國家的目標市場、目標城市建立經貿運籌基地，整合海外的華商、台商、台灣在地的銀行及東協在台灣念書畢業的青年人，籌措約二、三十億元新台幣，建立經貿運籌基地。此一經貿運籌基地提供中小企業倉儲、運輸、展示中心，以及供應商、通路商的媒合平台，如此才能有效發揮台灣醫療品牌的效益，澤及所有中小企業產品在東協國家的落地。

第五，責成法人研究機構，加強醫療和ICT產品的結合研究，發揮綜效：財團法人研究機構如工研院的生醫所、資策會的服務業創新研究所等單位，應加強醫療和電子資訊產業、技術及服務的結合，在醫療器材、輔具、疫苗、試劑等領域，增強台灣醫療產品、服務的縱深、廣度。如此一來，擴大台灣醫療品牌的價值，並有效發揮乘數效果。

第六，政策工具對行銷的支持：為了發揮台灣的品牌效應，未來在科專計畫、「產業創新條例」、中小企業創新研發補助（SBIR）等政府計畫，應挪出預算，協助有行銷、自創品牌的企業有一定的行銷研究補助，或優先獎勵自有品牌的研究團隊，才能擴大台灣的品牌效益。