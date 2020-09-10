「民主政治如果不能建立在人權保障的基礎之上，特別是在欠缺深厚民主文化的社會，幾乎很難不演變為某種形式的多數暴力。」這是《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》（下稱《黨產條例》）釋憲案中，詹森林大法官引用翁岳生大法官的話語，為其不同意見的結論。

憲法所以存在，是為了防止政府濫用權力，侵犯基本人權。民主社會的政府，是由民主所反映的多數所組成；民主政治，為什麼仍然需要憲法呢？是因為多數組成的民主政府，也會有濫用權力的危險，形成多數暴力，侵犯少數的基本人權。不問政府行使權力的方式是否符合多數的願望，只問政府是否已經濫用了權力侵犯人權，就是憲法的視線；正也是詹森林大法官的視線。

大法官日前解釋《黨產條例》合憲（釋793），認為《黨產條例》事實上是針對國民黨一黨而為適用：但是基於建立政黨公平競爭環境，健全民主政治，落實轉型正義，乃是特別重要的公共利益，無論是否為個案立法，也不違反憲法及平等原則。大法官說附隨組織擁有之財產，「極可能」係由政黨以不當方式取得，《黨產條例》將之納入規範，明顯「有助於」立法目的之達成。若未將之併列為規範對象，於有效調查及處理不當取得財產上，並無其他相同有效之手段，與「特別重要的公共利益」相較，尚屬均衡。至於《黨產條例》溯及既往，大法官以為：「立法者制定溯及既往生效之不利性法律規範，如係為追求憲法重大公共利益，仍非憲法所當然不許。」

簡單歸納，大法官難以否認《黨產條例》事實上是專對國民黨適用的個案立法，其規範效力「真正溯及許多過去已終結之事實」（見詹森林大法官不同意見書），竟還可認定《黨產條例》合憲。理由其實只有一個，就是其目的是在追求「特別重要的公共利益」；這是過去大法官依據憲法比例原則審查法律是否違憲，動用最嚴格審查基準的魔術辭彙。大法官動用最嚴格審查基準時，通常就會宣告法律違憲。這次則有不同，祭出了嚴格審查的魔術辭彙，卻以為《黨產條例》符合比例原則；似乎是要宣示，即令是使用最嚴格的審查基準，《黨產條例》也算合憲。

但是，最嚴格審查要求的其實是手段與目的之達成間，具「直接及絕對必要」關聯（釋744）。大法官審查《黨產條例》是否為合乎目的之立法手段時，卻只說《黨產條例》的「極可能」假設，「有助於」達成其立法目的；「有助於」只是行政法上最低限度的合目的性門檻（《行政程序法》第7條），不是最嚴格審查所要求的憲法門檻（憲法23條）。《黨產條例》硬將不當變成不法，就是多數的道德暴力，黨產會可隨時啟動各種不合法官保留原則的強制處分，怎會是「直接及絕對必要」的法律手段？就算貼上最嚴格審查的標籤，也只是虛矯的最嚴格審查。

民主政治之中，法律對於公共利益的追求，就是多數決所要實現的公共利益，那是立法者的視線，不是憲法的視線。憲法的視線，是要判斷多數追求公共利益的手段，符不符合憲法比例原則的要求。只問目的，不擇手段的民主，就是憲法所要取締的多數暴力。

本案多數大法官的眼中，只知多數想要追求的公共利益有多重要，卻不計較其立法是否為「直接及絕對必要」的手段；得出合憲結論的多數大法官，看到的只是國民黨在過去的執政之惡，所承襲的只是多數立法的視線；所遮蔽也忘記了的，則是防止多數民主使用個案立法、溯及既往等等濫權手段的憲法視線。司法屈服於濫用多數權力的立法手段，輕率地放過了今天的執政者違憲；不啻是說多數的暴力就不算是暴力。多數立法說誰該死，誰就該死？

說是基於特別重要的公共利益，就可個案立法、溯及既往，並通過最嚴格違憲審查的時刻，就是憲法視線消失的時刻。法治國家的最後防線為多數暴力助拳，司法還能剩下什麼作用？

（作者為東吳大學法研所教授）