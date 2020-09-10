北歐三國瑞典、挪威、丹麥，加上芬蘭，一向為台灣欽羨的國家，舉凡社會福利、政治清明、教育創新、人民幸福度都居世界之冠，聯合國公布的《世界幸福感報告》中，芬蘭在2018至2020年連續3年名列最幸福國家。

1990年代冷戰結束後，芬蘭尤為後起之秀，90年來力抗蘇聯併吞，樹立了獨立小國在強國夾縫中的生存典範。但是國際（包括台灣在內）往往只看表面，而忽略實質面。

芬蘭人口650萬，面積33.8萬平方公里，芬蘭和台灣一樣，都夾雜在強國蘇聯、瑞典、德國、英、法等國間，俄羅斯總認為芬蘭太偏西方國家，西方總會取道芬蘭長驅直入俄羅斯，而芬蘭堅信俄國立志併吞自己國家，也有著硬頸精神，相信他自己抵禦加上盟邦相助，可以戰個死活。

芬蘭在1918年獨立，內戰即起，芬蘭白衛隊（保守派）和紅衛隊有2萬8千人喪生，以當時芬蘭人口（350萬）比，是歷史上最致命的內戰。接著1939到1944年期間芬蘭與蘇聯數度交手，先後死亡10萬人，傷殘也近10萬人，61萬名芬蘭民眾流離失所。如果以芬蘭人口比例換算為台灣人口，等於台灣為了尋求獨立，死傷160萬人，480萬台灣人將流離失所，實在值得執政者深思。

在無數次與蘇聯戰爭中，芬蘭認為自己只要撐2個星期，就可等到歐洲大國來援救，但是當時國際瀰漫姑息主義，都只象徵性派兵，義大利送了已經生鏽的一次大戰古炮，法國說可以送出40萬軍隊，只是吹噓，芬蘭飲鴆止渴，與德國結為盟友，但也無助於阻擋蘇聯的進攻。

芬蘭人的確勇敢，在戰爭中他們向蘇俄的坦克丟汽油手榴彈，或在夜間滑著雪橇，帶槍隻身射殺蘇俄的高階將領，當然自己也付出慘烈代價。戰後必須賠償蘇聯3億美金，8萬名孩童被送到瑞典，戰後再回芬蘭，已不會母語，失去國家認同感。心理學家發現這些孩童不僅心理嚴重創傷，而且他們的第二代比普通芬蘭公民的第二代有更多憂鬱、孤寂、適應不良等問題。人民慘痛的集體記憶延伸到第二代、第三代。

二次大戰後，芬蘭衡量自己國家情勢，必須採取下列措施，根據美國加州大學教授賈德．戴蒙所著《動盪：國家如何化解危局、成功轉型？》在在都可供執政黨參考：

一、誠實的國家自我評價：芬蘭太小，不宜與巨人蘇聯正面為敵，尤其不要開戰，真是所謂首戰即終戰。

二、承擔責任：必須與蘇聯建立互信關係，才能長存，因此媒體自制，不尖銳批評蘇聯各種作為，芬蘭要加入歐洲共同市場及歐盟，芬蘭總統都飛去莫斯科向俄國領導人保證雖然與西方加強貿易，但絕不會忽略俄國。

三、靈活彈性：芬蘭二次大戰後宣布自己為中立國，拒絕加入北約組織，但和東歐和西歐、美國都保持良好關係，而且積極運用西方技術轉移，發展高科技產業，例如舉世馳名的諾基亞電信，第一代的手機和電訊產業都出自芬蘭，使芬蘭還清欠債，還從貧窮農業國躍升為高科技富庶國家，平均國民所得為5萬美元。我國應以芬蘭對抗蘇聯的慘痛經驗為借鑑，以現階段芬蘭彈性政治外交為學習對象，以謀求兩岸的和平共榮為目標。