9日上午超過20架的中共解放軍SU-30、殲10、空警500預警機等多型戰機，分批次闖入我方西南防空識別區，從低空、中空至高空，飛過我方最南端中線，至西南空域應變區，遭我空軍驅離多達24次。10日上午我方再度偵獲中共SU-30、運八等多型軍機，多架次進入我西南空域防空識別區活動，我空軍派遣空中兵力嚴密監控與應對。大陸軍機連日頻頻擾台，從料敵從寬的角度來看，目的應不只是單純的演訓而已，值得深入分析。

首先，從6月以來，中共軍機就連續多日，或在白天、夜間，進入我西南防空識別區，進行聯合演訓。但是，9月9日則是中共軍機飛得最深入的一次，不僅「多架次」，而且「全空層」，一方面固然在測試我空軍應處能力，另一方面也代表共機加深在我方西南空域的防空壓力與力道。

其次，6月以來，美國海空軍在西太平洋，從東海、台海、南海，都有美機的身影，特別是美國海軍在南海地區舉行雙航母演習、B-52轟炸機逼近廣州外海，以及Ｕ-2偵察機飛入大陸北部軍區禁飛區，都讓北京擔心美國總統川普為了連任，可能在這些水域尋釁滋事，製造擦槍走火事端，挑起美中衝突。

對於台海，大陸自認在美國11月3日大選之前不會爆發衝突，因為主動權操之在北京。至於東海，日本政壇正值首相交接，加上準備大陸領導人習近平往訪，不太可能在釣魚台海域滋生事端。但是，北京對於南海卻沒有太大把握，因為是否啟釁的主動權操之在川普。

因此，中共解放軍最近進入我西南防空識別區，就具有虛實並用的戰術意涵，佯攻台灣是虛，防衛南海是實，合乎兵法「圍趙救魏」的要旨。

第三，既然是虛實互用，佯攻台灣本是虛招，化為實招，有何不可？中共解放軍近月以來不僅在大陸周邊海域進行各種聯合演習，並連日派遣各型軍機闖入我西南防空識別區，不無可能是希望透過加強演訓，早日達成「首戰即終戰」的目標。

除了從中共解放軍演訓的長期趨勢歸納出北京武力犯台的模式之外，我國安高層也應從中共軍演強度與幅度的大數據模型，評估與研判大陸何時接近完成「首戰即終戰」的目標，從而強化我軍「不對稱作戰」與「後備軍人作戰」的能力。

大陸解放軍最近深化「多面向」、「多目標」的聯合軍演和連日派遣各型軍機「多架次」、「全空層」闖入我西南防空識別區，顯示北京早已對民進黨政府由失望而絕望，決定強化武統的準備。期待蔡政府改善兩岸關係顯然有如「緣木求魚」，但至少應謹言慎行，以免自速其禍。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）