在國民黨全代會通過改革委員會結論報告，對「九二共識」提出清楚論述後，前立法院長王金平將率團出席19日在福建舉行的海峽論壇。王金平此行將偕同國民黨祕書長李乾龍，凸顯其代表國民黨的身分。今年海峽論壇受疫情影響，規模不若往年，且該論壇在兩岸交流中，形式意義高於實質意義，對話功能稱不上顯著，但在兩岸交流幾乎中斷下，王金平的出訪福州仍別具意義。

王金平此行最重要的行程應是與中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋的會談，國民黨雖非執政黨，對兩岸關係的緩解效果有限，但此對話應仍是總統大選後兩岸的直接溝通。此外，汪洋對「九二共識」或兩岸關係是否有新解，是否透過王金平的破冰，向台灣釋出善意，以防雙方的惡意螺旋將兩岸帶向兵戎相見，此為「王汪會」受關注之處。

王金平在藍綠皆具人脈，且擅於調和鼎鼐，其雖代表國民黨，但可受到綠營一定程度尊重，此或許可創造將「國共對話」成果擴大為台灣內部對兩岸論述之共識的空間。王前院長為國民黨老黨員，雖被定位為「本土派」，但對中華民國的堅持無可懷疑，與大陸對話及交流中，應守的分際亦了然於胸，民進黨政府不必三申五令提醒莫落入中共統戰及不得締結聯盟、簽署協議，綠營媒體亦不以「隔海唱和」相譏。

誠如國民黨的兩岸政策報告所言，「九二共識、一中各表」的表述皆本於中華民國憲法。換言之，國民黨所持的「九二共識」並無向中共政權投降之虞，更非民進黨所汙指「舔共」之舉；國民黨主政時所持的「一中」即是中華民國，有別於中共政權所言之「一中」，此即「一中各表」，亦為兩岸關係的「現狀」。

國民黨從來未接受北京的「一國兩制」，且「九二共識」亦無涉「一國兩制」。大陸國台辦發言人馬曉光對此亦澄清表示，「此完全是民進黨當局領導人故意將兩者混為一談，是刻意誤導台灣民眾」。民進黨選舉語言中的指鹿為馬，使「九二共識」難以發揮牽起兩岸對話的功能，淪為台灣藍綠政治中的「口水」。

其實，「九二共識」從來不是為解決兩岸的「四九年困境」，僅為開啟兩岸交流與對話的鑰匙，也非國民黨所專屬，任何政黨在台灣執政，皆可以之維繫兩岸關係的和平與穩定。在國民黨全代會通過改革委員會對兩岸政治的建議案後，接受王金平訪問福建出席海峽論壇，此應為北京不完全否定江啟臣主席的「九二共識」解讀，民進黨政府應樂見此發展，而非處處設防。

民進黨與國民黨雖於選舉競爭，但絕非寇讎。在改善兩岸關係中，民進黨無法直接站上第一線時，巧妙運用在野黨進行接觸不失為方法。日本自民黨當年推動日中國交正常化時，在野的社會黨及公明黨扮演「引水人」功不可沒，蔡政府可資借鑑。王金平的福建破冰之旅應為台灣朝野重拾「九二共識」，降低兩岸敵意的契機，避免蔡總統所言之「擦槍走火」成為事實。（作者為輔仁大學日文系所特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任）