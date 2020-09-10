打從今年1月新冠肺炎開始爆發，主導防疫作為的中央流行疫情指揮中心光是為了口罩，就搞出很多飛機。不僅是供應國人口罩的作法，一變再變，而且連該不該戴口罩防疫，也講得亂七八糟。如今，又連續爆出兩家口罩國家隊的廠商拿進口非醫用口罩混充的事，中央疫情指揮中心徹底讓人看破手腳。

一言以蔽之，兩家口罩國家隊的廠商之所以要拿進口非醫用口罩混充台灣貨，最根本的原因有二：一是政府保障了他們供應的每個口罩，可以多賺好幾塊錢；二是，台灣各家廠商生產醫用口罩的產能有限，而政府又打腫臉充胖子，老是拿台灣生產的口罩援外。

台灣的空氣品質不是很好，所以台灣人普遍有出外戴口罩的習慣。就因為這樣，台灣人對於口罩的價格很清楚。承平時期，1盒50片口罩的價格不到100元。也就是說，1片口罩1塊多就能買到，好的口罩，2、3元也就能買下。

新冠疫情爆發，口罩短缺之後，政府防疫的責任就是要保證每個人都能買到足夠的口罩；而且口罩的價格不能貴太多，以免給人家發災難財的不良印象。

沒想到，中央疫情指揮中心在疫情爆發之初的態度，是勸我們民眾非有必要，不必戴口罩。指揮中心這樣的說法，應該是深怕大家都戴口罩，會造成口罩短缺，招來民眾的指責。

接著，指揮中心於1月底下令徵調國內所有口罩的生產及供應，才有了「口罩國家隊」的這個廠商口罩生產及供應模式。但指揮中心的腦袋不知裝什麼，先是把一個口罩的價格賣到8塊錢。

政府這個8塊錢口罩的政策，是不是有意「以價制量」，嚇退有意買口罩安心的民眾，不讓民眾隨便戴口罩，我不敢斷言，但我敢確定的是，政府這8塊錢定價，一方面是從人民身上發災難財，另方面也可能圖利口罩國家隊廠商，多好幾塊錢的利潤。

在民眾批評聲中，政府對口罩的價格，先是降到6元1片，再降到5元。或許民進黨政府覺得5塊錢1片「合理」，但大家對比過去2元左右1片的口罩價格，還是都認為政府、廠商賺太多。

民進黨政府當然知道國內口罩生產商的產能有限，才會用比較好賺的價格，吸引廠商多生產，以滿足國人的需求。可是民進黨政府卻又在國人都還要排隊，以較高價格買口罩的時候，一再把國內的口罩拿去作外交，援助美國等多個國家，讓台灣的口罩，持續保持5元1片的供需量。

政府「保證收購價」，又「保證生產多少買多少」，是所有生意人最美的賺錢夢想。只要有發財夢的廠商，當然會想盡辦法把能生產的口罩生產出來。如果不能生產，也要設法「弄出」口罩來。大家想想，廠商1天只要能多弄出100萬片口罩，就是好幾百萬落袋。不論口罩來自何處。

從引誘犯罪的角度看，政府以比過去好賺很多的價格賣口罩給民眾，是有引誘廠商為了多賺錢，而搞旁門左道的疑問。連續兩家口罩國家隊廠商爆出拿進口貨混充台灣貨的情事，跟政府口罩政策的粗糙，給予廠商走旁門的動機有很大關係。廠商有錯，政府的錯更大。

（作者為資深媒體人）