中印邊境衝突自6月以來愈演愈烈，雙方從低階軍官到國防部層級，都曾經會晤並磋商，希望縮小分歧避免衝突，但邊境45年來無槍聲的紀錄，仍然被打破。究竟誰開第一槍，雙方各執一詞，輿論混亂，外界霧裡看花。無論如何，兩個核大國都應以負責態度，在膽小鬼式的博弈中，極力避免戰略誤判，抑制戰略衝動，避免區域緊張局勢加劇。

印方否認率先開槍，卻大方承認「先發制人」的越線舉動。有分析認為，從近期一系列動作觀察，印度以壓促談，甚至以武促談，逐步升級的動機明顯。其背後的盤算，在利用陸美關係惡化的時機，最大限度創造自己的戰略利益。

但美印並非毫無芥蒂，以印度悠久的歷史和高傲的民族心態，未必能夠完全放下身段，充當美國在亞洲的制華支點。無論美國還是印度，雙方均存待價而沽心態。一方面，美國要視印度在遏制大陸方面，為美國交出怎樣的成績單；另一方面，印方也會視美方開出什麼價，在經濟戰略上送出什麼禮。印度外長蘇傑生近日便罕見指責美國，作為支點改變多邊主義的立場和行為方式，正在攪亂世界，亂中逐利，被解讀為對美要價。因此，美印戰略靠近有現實誘因，但深度捆綁卻未必如願。

客觀而言，通過與大陸的邊境爭議，印度的確博得不小的國際關注。8月31日，美國副國務卿比根在印美戰略夥伴論壇上發表講話，在陸印邊界議題上指責大陸。不僅美國將其視為給大陸周邊製造壓力的著力點，法國在陸印6月爭議後，也積極向印度交付戰機，獲取軍火利益。德國不願附和美國與大陸脫鉤，但也積極推進多極化國際秩序的塑造，9月2日通過《德國─歐洲─亞洲：共同塑造21世紀》，意在對沖大陸產業升級對德國製造業的影響，加強印度市場的開拓。

各國都有自己的戰略利益與盤算，但對大陸和印度兩個當事國，無論有怎樣的戰略誘因，促談總好過戰火。對於兩個有龐大軍事動員和作戰能力的國家，從客觀現實來看，眼下都並非擦槍走火之時。

對印度來說，新冠疫情狀況不斷惡化。印度累計新冠確診病例逾420萬，已超越巴西成為全球疫情第2嚴重的國家。受此影響，印度第2季GDP下降23.9%，創下1996年來最大跌幅，外界分析形容其經濟瀕臨崩潰。此外，印度周邊環境難言樂觀，已與巴基斯坦、尼泊爾等國連生齟齬，若再徒增與大陸交惡甚至開戰風險，整體形勢不容樂觀。對大陸來說，情勢亦是如此。隨著美國大選日益臨近，白宮在台海、南海等方向激化事態的舉動不斷。陸方面臨美方的多線施壓，始終低調行事，未落口實，顯出清醒的戰略判斷。在與印度的爭議中，陸方更應保持一以貫之的戰略定力，否則前功盡棄，將為美國大選送上「10月驚奇」的大禮。

陸印均屬歷史悠久的文明古國，更是互相搬不走的鄰居。兩國當下高度依存。以經貿為例，今日印度境內，大陸製造的產品幾乎無所不在。孟買智庫Gateway House調查發現，至少75家印度電商、金融科技、媒體、聚合服務和物流公司包含陸資。大陸在印度30家獨角獸企業中的18家占多數股。大陸製造為印度節省了寶貴的外匯儲備，提高了資本效率，改善了民眾生活品質，印度的龐大市場也成為陸資倚重的潛力股。

眼下全球格局複雜脆弱，戰略冷靜比戰略衝動更珍貴。兩個文明古國應有足夠智慧，保持足夠的戰略耐心協調。基於地緣政治的過度算計，恐讓雙方和區域國家付出沉重代價。以長遠戰略眼光計，雙方都不應讓局部衝突擾亂各自發展和民族復興進程。

上合組織外長會議即將在俄羅斯舉行，中印俄三國外長將舉行午餐會，希望能為緊張情勢降溫，若不能達成共識，則有必要鋪陳元首對話的條件，為邊境問題的降溫。兩國元首自2018年以來，分別在武漢和金萊舉行非正式會晤，彰顯了兩個東方古國有智慧解決雙邊關係的障礙與困難。此番爭議，陸印或有必要以元首外交再次確立戰略互信，對雙邊關係核心領域規畫激勵，不讓邊界爭議影響大局。