前立法院長王金平將率國民黨代表團參加廈門第12屆海峽論壇，這是今年在疫情當下、兩岸冰封之際少數得以召開的盛事，無異為兩岸開啟一扇善意及溝通之窗，民進黨不僅不該反對，且應樂觀其成積極看待。

民進黨執政後兩岸江河日下，既有內部也有外部因素。內部因總統大選，為建立「反中仇中」論述，藉反送中、疫情等事件形塑輿論，對岸成了共同敵人，群起攻之者成同盟，親中則是賣台。外部因素方面，美國即將大選，川普為勝選不擇手段刺激北京，親台與極限施壓都為逼對方出手。內外因素交疊，讓台灣決策喪失戰略縱深。

上帝關了這扇門，必開啟另一扇窗。就在兩岸敵意螺旋不斷上升之際，論壇卻意外可能成為翻轉兩岸契機。民進黨塑造反中大外宣後，藍營誰去都可能被扣上大帽，但公道伯不會。一來，他被稱「喬王」就因在藍綠間游刃有餘，綠營對王還得讓三分，不能等閒視之；二來王金平期望扮演2005年連戰角色，為兩岸開啟新局。

從陸委會反應看，儘管三令五申卻只是空話。府方承認蔡英文先前曾與王會面，王參加論壇蔡未置可否，但繼而陳明通電話致意，很難不令外界聯想，民進黨對兩岸仍帶些許期望，甚至藉王傳達不取消ECFA期望。

執政者高明之處在廣開道路，不是把自己封死。兩岸不再有二軌商談，誰知美國選後，中美關係會不會一夕翻轉？《亞洲周刊》形容美中始終經歷「愛恨循環」（love-hate cycles），合作對抗來來去去。誰說不是？台灣何不趁海峽論壇釋善意，保留未來空間，哪天棋子翻身成籌碼誰說不可能。