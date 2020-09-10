總統蔡英文在8月28日無預警召開記者會宣布，明年1月開始台灣將開放含有萊克多巴胺的美國豬肉，以及30個月齡以上的美國牛肉進口，引起社會一片譁然。雖然農委會和衛福部長陳時中都跳出來，為使用了俗稱瘦肉精的萊克多巴胺美豬背書，認為只要符合2012年「聯合國國際食品法典委員會(CODEX)」公布的萊克多巴胺殘留量檢驗標準，即肌肉、脂肪殘留量10ppb(十億分之一濃度)、肝臟40ppb及腎臟90ppb以下，就對人體不會造成負面影響。

然而針對CODEX提出這份標準，歐盟則認為報告評估的樣本數過少、觀察期又太短，無法確認即便是少量攝取，但長期下來對一般民眾普遍會造成怎樣的影響。因此到目前為止，歐盟都還是基於安全性的理由，禁止萊克多巴胺的使用。所以無論美國還是農委會公布多少研究和數據，只要世界上還有國家基於食安的理由明令禁止萊克多巴胺，台灣人的疑慮就不會輕易打消。更何況，台灣自己都禁止國內豬農使用萊克多巴胺，卻開放美國含有萊克多巴胺的豬肉進口，在邏輯上又怎麼能說服國內民眾，這些含有瘦肉精的豬肉不會對健康造成危害呢？

當然台灣民眾也不是不知道，台灣從2005年開始開放不含瘦肉精的低價美國豬肉進口，到2012年開放含有萊克多巴胺的30個月齡以下美牛進口，再到這次是30個月齡以上美牛和含有萊克多巴胺的美豬進口，都是受到美方長期叩關施壓的結果。這不只是一個經濟問題，也是一個政治問題。盡可能地站在台灣民眾的立場，同理老百姓的擔憂並為台灣民眾爭取最佳利益，應該是政府的職責所在。儘管美方壓力大，台灣必須進口美國豬肉，但是非要進口含有萊克多巴胺的豬肉不可嗎？這一點我們應該看看中國大陸的美豬進口。

2018年，非洲豬瘟傳入中國並迅速在中國各省蔓延，造成大量豬隻死亡並致使大陸國內的食用豬肉供應量大短缺。這一個大短缺就讓美國的肉品商看見了一個廣大的商機，於是希望能將美國豬肉賣進中國市場大賺一筆。不過中國大陸一直以來都是禁用萊克多巴胺的國家，包括進口的豬肉也不能含有萊克多巴胺，於是為了做生意，美國許多的肉商就開始生產「不含瘦肉精」的豬肉出口到中國大陸。從2018年開始，美國市占率最高的食品商史密斯菲爾德公司率先停用萊克多巴胺，接著市占率第2的泰森食品、市占率第3的JBS，還有市占率第5的荷美爾都紛紛跟進，不再販售含有萊克多巴胺的豬肉，也不再向使用萊克多巴胺的豬農購買豬隻。

光是這4家公司加起來，就超過美國豬肉總產量的6成。也就是說美國當地為了中國市場，其實生產不含萊克多巴胺的豬肉已經漸漸變成主流；再更進一步說，台灣如果去要求美國只出口不含瘦肉精的美豬到台灣，也不是毫無可能，看看中國大陸的例子就知道。美國法律最重視的就是所謂的判例，既然有中國大陸的案例在前，我們難道不能比照要求嗎？政府始終沒有向我們解釋，為什麼中國大陸可以吃到不含瘦肉精的美豬，我們不行？(作者為口譯工作者)