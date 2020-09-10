前總統府發言人丁允恭驚爆性醜聞，包括劈腿4女，還逼懷孕女友墮胎，甚至於在高雄市政府新聞局長任內，在上班時間把辦公室當成「炮房」，與女記者發生性行為等渣男行徑，不僅令人咋舌難以置信，也引發社會議論紛紛。事發之後，丁允恭雖閃辭府發言人試圖弭平這場桃色風暴，但民進黨內包括若干挺綠社團的反應，尤其是一些女權團體對此事的漠然，更是令人錯愕不解，形成另一種「性別與政治」錯亂的反高潮。

本案爆發至今可分成兩部分來檢視，在檯面上的各種八卦情節不斷湧出，已成為網路、節目的炒作，乃至社會笑談反諷的最佳題材；但真正值得關切重視的，反而是一些來自政治高層、社團領袖的怪反應與沒反應。因為這些上位者或意見活躍人士，他們的反應足以影響社會的價值觀與是非觀，相對地，該有反應時卻沒反應，同樣也是一種雙重標準的偽善。

又見雙重標準的偽善

要說反應的怪異，首推行政院長蘇貞昌，他在受訪時說「丁允恭是個很有才華的年輕人，因為私領域影響了政府跟機關，我覺得好可惜。」如此反應有三怪，首先是這樣的口氣措詞，完全不像是蘇揆一貫嚴厲的酷吏作風，面對比此要輕微百倍的小錯誤，過去蘇揆都是動輒厲聲責罵，對本案卻變得這麼「溫柔體諒」，除非是丁允恭才幹通天不能罵、不捨得罵，不然就因是自己人罵不出來，結果就是給外界曲意護短之感。

第二怪是角色場合不對。蘇揆雖不是丁允恭的直屬上司，但蘇是位高權大的行政院長，既然要發言就有影響視聽的責任，他的一番「好可惜」感懷，頂多也只能關起門來說給自己人聽，蘇揆未藉此場合好好傳遞社會的正確價值觀已是不對，怎麼反而公開對大眾如此「好可惜」起來，這不是輕重是非不分嗎？

第三怪是最嚴重的，也就是檢討重點完全失焦。本案最大的爭議就是丁允恭身為公職人員，竟在高雄市政府新聞局辦公室的辦公桌上跟女記者發生性行為，而辦公室是公務場所，加上相關的設備與支出都是來自公帑，丁允恭在公務場所做出這種有違公職身分、更對不起納稅人的「私事」，能算是「私領域的事」嗎？這麼大的爭議，蘇不提也就罷了，竟還怪起藍營批評丁允恭「無限上綱，罵到那個樣子，我覺得不好也不必」，這是該批的不批，反而把次要的問題當成主要的焦點了！

不僅如此，丁允恭擔任新聞局長，與記者互動屬於公務業務上關係，他是否觸犯《刑法》第228條利用權勢或機會為性交、猥褻罪，屬於妨害性自主的公訴罪，監察委員甚至檢察官亦應適時介入調查。目前監委紀惠容已表示將立案調查，但她又說在舉證上有難度，而現實的情況則是，民進黨內高層甚至不分性別都想讓此事「船過水無痕」。當蔡英文總統高倡「人權治國」之際，女權的落實絕對是人權中核心的理念與實踐，監察院能否挺住壓力做應做的事，國人也正睜眼看著。

維護女權應超越政爭

正如民進黨一向被質疑的雙重標準、自動轉彎，這一次包括民進黨婦女部、民進黨立委范雲等人在內的婦女團體，以往都是聲量最大的「女權糾察隊」，此時「果然」又都噤聲不語了。尤其諷刺的是，民進黨婦女部才在臉書PO文譴責權勢性侵，要求修法加重，對比隔天就爆發的丁案，竟還是臉皮如鋼、良心似鐵地保持沉默。另一方面，民進黨側翼大力炮轟切割丁允恭，要他滾越遠越好，這些人的憤怒並非是對受到渣男欺騙的女性抱不平，而是氣憤丁允恭的行徑會連累到民進黨。

蔡英文總統最標榜所謂的「進步價值」，甚至還說過「我們在往進步價值前進的時候，沒有注意到社會大眾有沒有跟上。」這說明了進步價值必須克服挑戰、溝通民意，應該走在社會的成見或刻板印象之前，而民進黨有此信念要引領價值的進步。但從對丁允恭案的反應與心態來看，民進黨領導人一遇上真正的考驗，還是回到遮醜私了的保守窠臼中。健全性別意識，真正維護女權，原本應該超越政治鬥爭的泥淖，問題是，民進黨真要讓丁允恭案戳破進步價值的假象嗎？