手機等高科技產品日新月異，現行的監聽手法已經跟不上時代，法務部因此研擬制定「科技偵查法」草案，授權執法機關可以透過植入木馬的駭客手法，從嫌疑人的手機電腦提取與案情有關的資訊，做為呈堂證供。換言之，時下手機使用的所有平台，包括Line、臉書、WeChat等都完全沒有隱私可言，在執法機關面前，大家都是光溜溜的。

「科技偵查法」草案明定，只要是罪名在3年以上，足認犯罪嫌疑重大，檢警就可以向法院聲請合法監聽嫌犯的手機、平板或電腦設備，而且也授權執法人可以合法利用GPS、空拍機、無人機、紅外線熱像儀等高科技工具辦案。

高科技產品的使用幾乎沒有隱私可言，科技廠商可以完全掌握使用者的所有資訊，手機即使關機也可以透過紅外線繼續錄影，美國之所以要封殺華為，表面上是5G爭霸，實際上就是涉及國家安全。

透過個人使用的手機和電腦，執法人員可以確實掌握犯罪嫌疑人的所有行蹤乃至於對話內容，凡走過必留下痕跡，高科技產品可以讓你全都露。但是政府如果運用科技手法植入監聽程式，或是擴大法律授權範圍，人們幾乎無所遁形。

疫情期間，政府透過手機掌控居家檢疫者的行蹤，就已經被質疑侵犯隱私，未來立法以後，執法機關會怎樣濫權，誰又知道？過去的例子可知，只要有監聽設備，即使要透過法律授權，還不是有一大堆違法監聽的情事。

法律當然要跟上科技的腳步，但是植入監聽程式之後，別說行蹤、對話等隱私沒有保障，包括個人的所有銀行帳戶資料、密碼也都被掌握。老大哥升級了，老百姓就更沒有祕密了。