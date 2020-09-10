開放含瘦肉精美豬進口已成定局，民眾被迫承擔可能帶來的食安風險，也算是身為台灣人的一種悲哀。但政府相關部門至少應該針對國內豬肉銷售的每個環節，特別是末端的小吃攤及小型加工廠，把美豬及國產豬做好清楚的區隔和標示，讓消費者有自主選擇的權利。

從過去多起食安事件、進口美牛標示稽查，甚至違規農地工廠取締，都可了解政府的事後稽查其實都不到位，主要癥結在於中央政府制定規範時往往未與地方政府充分溝通，卻要由地方政府來執行，成效自然不佳。

維護國民健康政府責無旁貸，不能把責任丟給消費者，要求消費者自行把關，或要求業者及廠商自律，政府除了訂定相關罰則外，更重要的是要有執法的能力與持續力，持之以恆，這樣業者才不會存有僥倖的心理。

一直以來國內缺乏強而有力、為民眾食安把關的獨立公正組織，才會讓政府予取予求，百姓莫可奈何。此次國民黨除了推動反美豬公投外，應該積極聯合在野各黨派，共同推舉學有專精且公正的專家學者、養豬團體、社會賢達等組成監督小組，針對美豬食安的相關措施、標示落實、稽核數據，進口流向等等，進行長期的追蹤考核，並定期公開讓民眾了解，才能去除官員傲慢懈怠的心態。

再者，針對瘦肉精美豬的進口審查，可參考「美國國家海洋暨大氣總署」（NOAA）為防止IUU（非法、未報告、不受規範）的非法魚貨進入美國市場，所實施的水產品進口監測計畫（SIMF）。要求買家以及進口業者從收成到進口所有環節都要負責管控，必須提出具體資料證明經核可後，始可輸入；也可以參考聯合國糧食及農業組織（FAO）正積極推動的農漁產品溯源計畫。

最後政府可以運用先進的資訊通訊暨技術，建立進口美豬美牛流向的大數據，並對外公開讓全民一起來檢視。

目前瘦肉精美豬牛對人體的健康影響，研究上仍有科學數據不足之處，既然還有安全性爭議，政府更應做好亡羊補牢的工作，嚴格執行進口監測和產地標示的要求，全民也要一起來監督。

（作者為農漁學者）