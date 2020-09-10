蔡總統在無預警的情況下，宣布明年起進口美豬，除了引發國人疑慮之外，也造成政府部門應對政策的「內鬨」，尤其身為應為國人健康把關的衛福部長陳時中，對食用美豬前後不一的言論，令國人有時空錯亂之感。

美豬、牛進口的問題在於前者有含瘦肉精，後者有罹患狂牛症之虞，而食用豬肉為國人飲食的大宗，所以之前的政府都不敢貿然開放美豬進口，甚至將瘦肉精正名為學名萊克多巴胺，試圖轉移國人的注意力。開放美豬的消息一出，朝野正反聲音接踵而來，執政黨表示時空已變，開放是正確決定；反對黨只痛批政府忽視民意，絲毫無任何著力之處。

平心而論，在美國的壓力下，台灣無一政黨敢與抗衡，開放含有瘦肉精的美豬只是遲早的事，但民進黨在野時反對最烈，執政後立即開放，至為諷刺。既然台灣無人能擋下萊豬，就應該做好風險管理，誠實告訴國人真相，並對進口萊豬確實做好查驗及管控，才能被國人接受。遺憾的是，陳時中反覆的說法已讓國人對政府把關的決心存疑。

首先，陳時中在廣播節目中表示，衛福部是在美國衛生部長阿札爾來台後才知道要開放萊豬，如何因應此政策，時間過於倉促，所以要國人如何相信阿札爾是無辜的。其次，他在節目上說，人一生不可能吃過量的萊豬，並願意帶頭吃，卻在數日後否認他說過的話，還表示自己是不得已的。再者，為了平息民怨，衛福部公布萊豬各部位萊克多巴胺的容許殘留量，遭到質疑以劑量值單位標準混淆視聽，甚至含豬油的散裝食品是否標示產地國，衛福部自己都莫衷一是。

陳時中的不得已，明眼人都知道他的為難處，但他應該代表政府向國人說明清楚，為什麼不進口不含萊克多巴胺的美豬，非要進有食安風險的萊豬，如果是為了爭取國際地位，捷克參院議長韋德齊在台，和回國後的言論已說明一切。如今，陳時中最需向國人說明的是，如何在海關就能擋下不合規的萊豬，在國內如何能杜絕黑心商家的魚目混珠，因為如台北市長柯文哲所言，經濟弱勢會吃到萊豬是必然發生的。

讓人民安居樂業是政府的責任，而不是讓國人生活在不確定性中。政府擋不住萊豬進口，至少可以發動網軍抵制食用萊豬。

（作者為致理科技大學副教授）