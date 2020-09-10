從校園到媒體，這兩天最熱的話題就是前總統府發言人丁允恭的性醜聞。丁下台後餘波蕩漾，坊間多以八卦視之，對於蔡政府官員驕奢淫逸都不感意外，畢竟丁允恭的長官陳菊，早在高雄市政府期間就經新聞界反映知悉此事，但也僅是口頭告誡即文飾帶過。丁允恭一路從台北鬼混到高雄，又從高雄隨陳菊班師北上，掌管新聞製造上游。

然而丁允恭案的受害女記者自認被丁當成妓女，丁事發至今也未向「當事人們」道歉，難道政府的黑手就這樣把國家公器當作拉皮條？政府化妝師、司法、新聞媒體關係複雜，民進黨、蔡英文不肯認錯道歉，則國家之沉淪還會持續深陷泥淖。

丁允恭順風順水時，執政黨內青年男女還把他奉為偶像；內鬥落馬後，黨內也不忍苛責，因為按照民進黨慣例，丁可能還會復起，自應相護。就是這樣的骯髒文化，導致各界對政治失望之餘，更早已不對民進黨的官箴抱有期待，甚至還有高層出面幫忙圍事，不希望新聞被過度放大。

身為全國最高行政首長，蘇貞昌的回應最傳神到位。他說，丁允恭是很有才華的年輕人，但因私領域影響政府機關，為此負責請辭，覺得「好可惜」。蘇貞昌個人作風霸道，麾下官員貪汙舞弊不斷，而蘇貞昌只專注如何在各地花掉國家公帑、編派資源，讓民進黨公職人員的選舉綁樁順利。現在竟然連如此糟蹋女性的高層政務官荒淫行徑，蘇貞昌不僅厚顏無恥的不道歉咎責，還出手遮掩停損，無怪乎民進黨也並未祭出黨紀深入調查，在在都要為丁允恭這位御用文人留餘地。

然而若以另一角度分析，民進黨此舉可能會更加吸引社會中墮落與淫邪勢力的目光，正如同一批支持毒品除罪、通姦除罪在網路上親綠的網紅、網軍「洗地」迴護民進黨的種種噁心用語，也確實引起迴響，則民進黨網軍利用丁允恭事件「化危機為轉機」的策略又似乎奏效了。

國家真的只能如此敗壞下去嗎？民進黨內失去政治與媒體分際的又何止丁允恭一人？即便不是丁允恭如此下流的行徑，但同樣在總統府擔任發言人的黃重諺、林鶴明，行政院發言人丁怡銘，甚至連蔡英文最倚重的核心幕僚劉建忻，他們的另一半也都是主播、記者，在民進黨內喊「黨政軍退出媒體」豈不就是活生生的笑話？

更有甚者，前陣子被爆出民進黨御用評委毫不遮掩護航特定標案的文化總會，是直接隸屬蔡總統的機構，其副祕書長李厚慶另一半也是三立電視台的主播出身，讓三立獲得諸多高額標案，民進黨要怎麼對國人解釋這些公器私用的卑劣行徑？官媒分際、利益迴避，每個國人都知道是保住廉恥的根本底線，但在民進黨的統治之下，沒有就是沒有。

性、謊言與金權合體，蔡政府就是如此糟蹋了百姓與國家，既然連同一層樓的幕僚都管不好，蔡英文是否應先向全國人民道歉，蘇貞昌是否責成行政院各部會官員管好「私領域」的事情，以免民進黨的政治文化教壞囝仔大小。

（作者為資深媒體人）