無色覺醒》賴岳謙：口罩亂象監管漏洞？責任政治中央誰扛？

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第716集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「口罩亂象監管漏洞？責任政治中央誰扛？」

新冠肺炎開始在全球各地肆虐初期，全球對口罩的需求暴增，各地口罩供應短缺，開始出現供不應求的現象。台灣也不例外，為了穩定國內情況，蔡政府宣布禁止口罩出口，並強制徵用口罩，組成口罩國家隊，盼解「一罩難求」的社會亂象。

中央政府透過對產製流程的介入管控，增加口罩國家隊生產的速度與效率，至今口罩國家隊日產能可突破兩千萬片，不只滿足國人需求，蔡政府便以「Taiwan Can Help」為口號，捐贈口罩援助海外其他國家。

不論是在台灣亦或是在國外，都能看到蔡政府大力宣傳口罩國家隊，但口罩的技術含量及製作成本低，與新冠疫苗和快篩劑研發成本相比，顯得相當廉價便宜。此外，蔡政府曾向民眾宣傳，台灣疫苗進度領先世界，讓台灣民眾對本國生技製造業的科技進步感到自豪，也為蔡總統的民調加分不少。

時至今日，全球新冠疫苗研發領先國家的進度，都已進入臨床實驗第三階段，反觀原先號稱進度領先的台灣疫苗國家隊，卻顯少有新消息傳出。科技研發本就需要大量資金與人才的投入，並非透過喊話就能達標，但蔡政府仍高調宣傳模式，大力讚賞中央防疫的相關政績。

「口罩國家隊」，名為國家隊是因為中央政府對口罩製程進行全面的監管，從上游製作所需的原物料進口、機器零件組建廠等，乃至於中游的品管製作和下游的配銷發放與售價等，政府全程一條龍式的控制，蔡政府也視口罩國家隊為施政主要政績。

此外，當初為了因應病情緊張，提升中央流行疫情指揮中心的權力，只要與疫情有關議題，指揮中心都有權參與其中。但如今卻出現有廠商從中國大陸進口口罩，違規混充MIT上繳流入實名制系統，其監管過程出現如此大的漏洞，政府機關是否也應該要負起相關的責任？

中央疫情指揮中心一級開設，不論經濟部、觀光局、甚至於交通部所有中央部會，只要有和疫情相關的任何政策，都需要接受疫情指揮中心的指揮調度，中央政府品質控管的問題，對蔡政府執政團隊來說，著實非常尷尬。

英國「阿克頓」爵士（John Dalberg Acton）曾說「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化」。如今出現嚴重的監管漏洞問題，卻不見任何一位相關首長出面下台負責，這樣的責任政治歸屬不清，未來是否極有可能再度發生。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！