台灣和美國政經關係日益密切，雙方日前敲定展開高層次經貿對話，且彼此皆有談判簽署經貿合作協議之明確意向。這是我方對外經貿發展路線的重大變遷，肯定能助台灣經濟「走出去」。惟當前美方高度強調「美國優先」，對台讓利空間有限；雙方談判過程，必會讓我工商界想起兩岸ECFA（經濟合作架構協議）的對台優惠。蔡政府能否借力使力、要求美方參照兩岸ECFA以給台方優惠，我工商界一定會等著看。

蔡總統日前親自宣布，全面開放美豬、美牛進口，等於一舉推倒那道長期阻礙台美推展正式經合關係的高牆。以往台美雙方「有一搭沒一搭」的經合對話協商態勢，因而告終；雙方新近皆鄭重其事指派專責機關和主事官員團隊，且開始進行有節奏的表態、互動。換言之，台美經合對話談判之路，可說已豁然開朗。

展望未來，台美雙方可能達成簽署的相關文件，包括BTA（雙邊貿易協定）、TIFA（貿易暨投資架構協定）、FTA（自由貿易協定）。綜整這些文件的內涵，可見其主要在規範或促進簽約雙方間的投資交流、市場准入、知識產權保護、貿易協調及自由化、重複課稅避免、產業合作等。

其中BTA最簡單，可以針對單一特定貿易事項（如平衡貿差方案）而簽署；TIFA次之，可以原則性表述雙方經合的幾個重要方向，細節容後再補充；FTA則是具有相當難度的「大工程」，主要是雙方須大幅度相互減免商品進口關稅，談判過程常要逐項討價還價，頗曠日廢時，然一旦簽成並實行，可讓雙方共享彼此的國內商機，而甚獲廠商寄望之。

那麼，未來台美經合「路線圖」將為何？以當前態勢看來，雙方很可能循「先易後難」法則，於近期內先完成BTA，以協調雙方貿易關係；接下來實現TIFA，俾進一步推動相互投資及產業合作。至於FTA之落實，顯是一個長期目標，即便近期內能開始作初步意見交換，也可能要幾年後才能談成及簽署，其間是否受國際形勢變遷之干擾、阻撓，亦是未知數。

儘管如此，台美經合確已正式「開局」了，然而，這個局面的本質，卻充滿著「利益交換」色彩，不是我方社會上所普遍期待的「美國老大哥照顧台灣小老弟」。因而蔡總統冒著很大的政治風險、斷然宣布全面開放美豬、美牛進口，才取得和美方作經合對話協商「門票」。

由此看來，將來台美談到實質經合事項時，肯定也會是利益交換樣態，而無由巴望美方慷慨讓利。如當前我方確實想要通過美國，以加入印太高科技供應鏈，作為台灣對外經貿的「新底盤」，此實影響深遠。可是，美國很可能相對要求我方承諾擴大投資美國、主動縮減對美貿易順差、開放基改食品進入校園、促成健保體系擴大採用美製藥品及醫材等。

這些要求，都會影響我方施政步調；更遑論將來台美若啟動FTA談判，美方很可能強求我方打開市場，使我工商界面對激烈競爭。

台美間如此的經合談判形勢，很容易讓我工商界想到一個「對照組」，就是兩岸ECFA。當初兩岸雙方洽簽ECFA期間，陸方即聲言，既要強調雙方對等、互惠，也要考量台灣、大陸兩者經濟規模的懸殊，而對台方適度讓利。

最後雙方簽署的ECFA主文本，序言即寫明「本著世界貿易組織（WTO）基本原則，考量雙方的經濟條件，逐步建立有利於兩岸繁榮與發展的合作機制」；而同時簽署的「早期收穫清單」，關於相互減免商品進口關稅部分，則是大陸對我減免項目遠多於我對陸方減免者，因而讓台方廠商比陸企節省甚多關稅支出。我工商界大都對此津津樂道。

今年9月12日，是兩岸ECFA生效屆滿十週年；正逢台美經合對話要開展，我工商界肯定期盼美方，能參照兩岸ECFA對台優惠安排，來幫扶台灣產業及整體經濟發展；畢竟，台灣與美國經濟規模的懸殊程度，更甚於台灣與大陸之對比。

對於我工商界的上述期盼，蔡政府不妨如實向美方反映，以爭取對我方較有利的台美經合條件。蔡政府果能如此，也等同於肯定兩岸經合的正面價值，有助於緩解陸方中止ECFA適用的危機。

而美方若真心把台灣當作戰略夥伴，理應勇於和中國大陸作「優惠台灣競賽」，以讓台灣工商界能從美方得到實質且普及化的經貿利益。否則，台美經合在台將難以「接地氣」，即缺乏社會基礎，只是虛幻的天邊彩霞罷了。