上周五美國勞工統計局公布最新就業報告，8月分美國整體增加了137萬非農業就業人口，失業率也從7月的10.2%大幅降至8.4%。雖然美國疫情離完全受控制還很遙遠，但經濟回穩無疑有利現任的川普總統爭取連任。

然而，民主黨總統候選人卻於同日的造勢活動中大澆冷水，認為該就業報告模糊了K型經濟復甦現況。拜登猛烈抨擊川普總統管理新冠病毒危機失當，造成悲喜兩重天的K型經濟，在上的富者愈富有，在下的貧者愈貧窮。

所謂K型經濟復甦，就如將英文字母K橫切為上下兩截。上半截右臂往上延伸，代表科技、醫藥行業受惠於疫情而火熱。然而下半截右臂卻是往下延伸，代表因疫情而重創的航空、旅遊、零售經營環境，仍處於深淵之中。

股市亦然。美股強弱板塊兩極分化，以臉書、蘋果、亞馬遜、奈飛、谷歌、特斯拉為首的科技股飆漲，實體經濟的股價卻大幅落後。標普五百指數迭創新高，但近百支個股的股價仍不及疫情前的一半。如果不論加權股價而看簡單平均，市場指數會比3月股災前還跌兩成多。

除了投資能力之外，科技能力也是所得分配惡化的重要因素之一。許多白領工作者能以網路、視訊等方式在家工作，維持工作收入。然而，另外一些不能在家辦公的服務、旅遊業人員則大量失去工作機會。不具科技屬性的行業，被疫情無情地摧毀飯碗。正如韓國的一項統計顯示，收入最低的10%家庭，疫情後所得減少3成；反之，收入最高的10%家庭，所得反而逆勢擴張7%。

有趣的是，跨國之間的經濟復甦也呈現K型兩極化模式。例如，彭博資訊統計年初至本月初，新興市場人均GDP愈高的國家，股市及貨幣表現愈佳。野村證券的研究報告也發現，最近1年來，中國大陸、韓國、台灣、馬來西亞等4個人均GDP超過1萬美元的經濟體，股市報酬率大概是增長1成左右。反之，印度、印尼、菲律賓、泰國等4國股市卻跌了1成。一方天堂，一方地獄，來回就是兩成的投資報酬之差！

從經濟到股市，從國內到國外，K型復甦其實就是經濟不平等的代名詞。美國華爾街日夜笙簫的同時，街頭卻不斷因各種因素而充滿暴戾與怒火。底層的生計困難惡化為生命困境的時候，壓力就在疫情期間不斷累積，醞釀社會分裂的溫床。政府的紓困救得了一時，但各國財政赤字不容許漫無止境地派錢。一旦紓困退場，失去的工作崗位能否回來，草根人們的處境會否更糟？

針對拜登批評川普當局管理疫情不善導致K型經濟的論點，川普的競選團隊反而指控萬一民主黨總統上台，則所有經濟復甦都將付諸一炬。很遺憾，底層庶民迫在眉睫的問題，只是政壇高層爭權奪利的口水戰。有朝一日，一旦街頭響起「你可聽到人民在歌唱，唱一首憤怒之歌。」一呼百應，怎樣的潘朵拉盒子會被人們合力打開？如果改變歷史的巨大變革因此而爆發，後世史書會不會將矛頭指向「無限寬鬆救市政策」的副作用？就像歷史上所有飲鴆止渴的變法一樣，成為各種批判針砭的眾矢之的？