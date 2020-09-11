共機連續兩日以「全空層、多架次」模式跨越中線，配合共軍艦艇在海峽南部國際海域與空域實施演訓，對我空防體系形成重大壓力。

國防部與外交部先後舉行記者會，除說明實際狀況外並譴責大陸挑釁行為。情報首長坦承，台海緊張程度已接近1996年導彈危機。

以國際客觀情勢，北京未必立即實施武統，卻大可能藉軍事手段改變台海現狀，擴大共軍在台海的存在與掌控力。

從1949年開始，國軍有效控制台海制空與制海權，禁止大陸機、艦穿越，70年代大陸海軍艦隊開始航行於海峽中線西側，96年台海危機，大陸軍機不斷接近海峽中線，對我空防造成沉重壓力。此後，大陸軍機是否接近台海中線，成為國家安全與兩岸關係重要指標。

不過，大陸從未接受海峽中線的規範，只要有政治與軍事的需要，大陸軍機隨時可以飛到海峽中線示威。台灣要問的是，胡馬為何度陰山，假若政府不希望共軍超越海峽中線，除須仰賴龍城飛將的作戰實力之外，更重要的還是政治問題，民進黨不願意接受九二共識，那就需要和大陸發展出新的共識。

民進黨政府已進入第二任期，中美對抗情勢下，民進黨選擇單一依賴美國，兩岸關係更惡劣，自無立場期待胡馬不度陰山，但可嘆此時又公開宣稱「絕對不會發動第一擊」，龍城飛將被綁住手腳，上陣面對波波胡馬搶度陰山，龍城飛將情何以堪？

96年台灣空軍仍握有一定制空權，危機解除後，大陸空軍退回海峽中線以西，如今兩岸空軍實力對比大為改變，海峽中線可能名存實亡。