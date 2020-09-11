陳時中：100％邊境查驗！人力成本、檢驗能量增加 預算夠？ 18:372020/09/11 言論 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中：100％邊境查驗！人力成本、檢驗能量增加 預算夠？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳時中：100％邊境查驗！人力成本、檢驗能量增加 預算夠？ 陳時中：100％邊境查驗！人力成本、檢驗能量增加 預算夠？ #陳時中 #100 #邊境查驗 #人力成本 #檢驗能量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黑心口罩疑雲 陳其邁：高市全面盤點、嚴格查驗 11:402020/09/11 生活 中信銀海外又中槍踩雷 總座陳佳文說話了！ 11:382020/09/11 財經 康軒董事長挨罰百萬 陳時中：有違規就嚴懲 14:482020/09/11 生活 新聞早班車》美制裁華為 台日韓痛失8千億 07:062020/09/11 政治 新增境外2罕見病例 一為菲籍孕婦一台男兩度確診 10:122020/09/11 生活 實名制口罩17日起全標MD、MIT 已預購者可延後領取 19:272020/09/11 生活 衛福部不出席美豬公聽會惹議 陳時中：未來會派員 14:442020/09/11 生活 《產業》七七光電事變不處理 十萬潛在失業人口危機浮 17:052020/09/11 財經 台東營養午餐 只用國產豬 04:102020/09/11 地方新聞 頭條揭密》傲慢又惱人的阿三哥：陸對印度開戰為何人人叫好？ 05:432020/09/11 政治 言論熱門新聞 快評》海峽中線名存實亡 - 短評 - 言論 中時社論》行政院是擺爛或陷總統於不義？ - 中時社論 - 言論 湯紹成》美國恐加碼刺激大陸 - 觀點 - 言論 陳奕璇》勿錯估印度示好 - 觀點 - 言論 陳一新》共機進逼 當心虛招化實招 - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。