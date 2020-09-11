中印邊界衝突加劇，有印度學者投書《華盛頓時報》，呼籲印度在奉行「一中政策」時，必須加強與台灣的合作。中印邊界自5月以來衝突一路攀升，9月8日中、印除指控對方越過邊界外並採取對空鳴槍。這也是兩國自1962年邊界戰爭後，在1993、1996、2005年達成克制雙方武力行動與不配置槍械等協議後的第一次鳴槍行為。

印度「東進政策」以抗中為目標，積極對接美國的印太戰略，印度學者在此時呼籲加強與台灣合作，代表印度將升高對中制衡的措施。

印度總理莫迪上任後將「東向政策」改為「東進政策」。「東向政策」本是為加強印度和東協國家的經濟關係，之後隨著印度經濟實力上升與中國大陸國際影響力增強，轉型後的「東進政策」不再局限經濟合作，更希望強化印度與東協國家的軍事對話與相互安全保障。

在「東進政策」中，印度以日本與南韓為重要的合作夥伴。在印、日關係上，2019年首次舉辦外交與國防2+2的部長級對話，加強雙邊軍事交流。日本增加在印度基礎建設的投資與技術支援。除此之外，莫迪希望藉由與日本緊密合作後，透過日本將印、日雙邊對話提升為印、日、美三方對話。

在印、韓關係上，自從1996年印、韓就有常態性的雙邊對話機制，東進政策提高印、韓對話層級，增強雙方軍事合作關係。南韓希望藉由印度與東協國家在能源、經濟與核子裁減方面達成合作共識。同時，南韓增加在印度的直接投資，如南韓三星、LG與現代汽車等知名大廠都是深獲印度民眾喜愛的品牌。

美國總統川普的「印太戰略」以印度、日本、南韓與澳洲等為戰略夥伴，以抑制中國大陸為首要目標，印太戰略也欲和「東進政策」對接。美、印兩國都企圖以抑制大陸為目標，並以台灣作為籌碼。

1990年代台灣的南向政策，意圖將台商轉往東南亞投資，降低對大陸的經濟依賴，但難有成效。曾在印度深耕13年的欣陸投控公司董事長殷琪坦言，在印度經營必須面對的挑戰是官僚體系盤根錯節導致效率低落、當地專業人才不足、地方貪汙嚴重，這結構性問題不會因為莫迪而改變。

印度現在是全球第二大新冠肺炎的染疫國，經濟需要很長一段時間才能復甦。蔡政府第二任期再繼續推動新南向政策，客觀情勢上已無法獲得正面成長，主觀評估下若只是因為抗中而硬著頭皮前進，恐將會使台商身陷困境！

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）