國防部、外交部10日晚間罕見對共軍在我西南方演訓的情況召開記者會，呼籲共軍別當麻煩製造者。兩岸關係可說是風雲詭譎、風聲鶴唳，大陸目前5個戰區有4個都在軍演，除了美國之外，當然就是多方向地針對台灣。

綜觀當前兩岸的危局，美國確實難辭其咎，目前美方為對付大陸，極盡所能拉攏各方的力量，而台灣也成為美方最佳的利器之一。面對美方咄咄逼人的西洋拳，北京則用以柔克剛的太極拳應對，因此目前雙方尚能維繫類似冷戰的冷和平狀態。但面對中方的忍辱負重，美方再加碼的可能性甚大。

據報導，美方計畫近日派國務院次卿克拉奇率團來訪，說是要商談台美經貿問題，但因克拉奇屬美國國務院第三號人物，其層級雖然比日前來訪的衛生部長低，但是國務院的政治敏感度卻較高，此舉不啻在兩岸關係上火上加油。若美國「防止台灣遭侵略法案」通過後，大陸武統台灣的難度將會增加。該法案明定，若中國侵犯台灣，將授權美國總統動用軍力因應，且設有5年落日條款。

而台灣一面倒的策略，現已自陷被綁在美國戰車上當炮灰的困境，美方售台武器已由防禦性轉為攻擊性，包括海上衛士無人機與岸防巡航飛彈等，正是典型代理人戰爭的模式，美方的善意是否是台灣的災難，值得國人三思。但因約有一半的民眾反對上戰場，加上國防部長嚴德發曾言，國軍不為台獨而戰，萬一未來兩岸有事，比如台灣出現撤僑與撤資的先兆，而大陸也進行動員與恫嚇行動時，其結果極可能未如美方所願。

從避免衝突死傷的角度來看，因為北京必會盡量避免殃及台灣同胞，若真的要走上攤牌的那一步，對台也應採癱瘓戰、消耗戰、點穴戰或斬首行動，而非傳統的殲滅戰。再者，美國總統川普曾在2016大選時稱，若敗選就要搞暴動，此次他又說，年底若敗選他不會認帳，這也使得美國此次大選能否平安度過已成疑問。

幸好，近期前立法院長王金平將代表國民黨登陸參加海峽論壇，這對於兩岸的兵凶戰危必將產生相當的緩解作用，正類似壓力鍋與安全閥的關係，希望能一定程度化解兩岸的僵局。

政府有讓民眾免於恐懼的義務，但川普政府為了刺激北京，台美之間的關係可能再升高，除了高官互訪，下一步有可能是聯合軍演，台美建交的議題也出現討論的聲音。希望這些可能的預想都不要成真，否則台灣必將捲入中美對抗的漩渦中，難以脫身，且受害將首當其衝。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）