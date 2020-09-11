立法院即將在下周開議，開放含萊克多巴胺美豬的議題預期將引發激烈的朝野對立。不過，從過去的經驗研判，就算立法院討論萊豬，早已自我矮化為行政系統附庸的執政黨立委，肯定會輕易放行，根本不敢有異議。

簡單講，只要是民進黨政府要做的事，就沒有做不到的。因為席次占絕對多數的民進黨立委就像中了化骨綿掌，全身骨骼奇軟如綿，全無抵抗能力。所以就算立法院討論萊豬又怎麼樣？沒出息的民進黨立委只會點頭如搗蒜，投票如人偶。

這些執行黨意的立委要好好想想，行政部門開放萊豬可能有其盤算，尤其是蔡總統已進入第二任，預料她會更多考量自己的「歷史定位」，甚至超過對民眾福祉的關心。立委們陪著玩這樣的遊戲，值得嗎？立委要顧及選區的民意，尤其是來自農業縣的立委，對萊豬這樣攸關選區產業和民眾食安的課題，必然和一心只知仰承上意的行政官員不同。為了當行政體系的啦啦隊，而失去地方的支持，划得來嗎？

1988年，執政的國民黨在美國的壓力下開放包括美國火雞肉等農產品進口，2000位雞農蛋洗國貿局抗議，當時出面與民眾溝通的國貿局長蕭萬長被丟得滿身雞蛋，蛋液四流、狼狽不堪，不過，他不減耐性、臉上始終掛著微笑，被媒體封為「微笑老蕭」。

如今民進黨政府以坦克輾壓的方式，強行開放萊豬，不經過國會審議，公告預告期也只有短短的7天，沒給產業和民眾足夠的調適時間，要做就做、沒得商量，跋扈鴨霸的作風較威權時期有過之而無不及。而台灣解嚴30多年後，當官者的命更是越來越好，不必再經蛋洗，對民怨視而不見，連溝通都不必了。

萊豬屬重大食安議題，爭議已久，就算民進黨就是非要通過不可，也應該透過必要的程序，要花很多心力去溝通也罷，被罵到臭頭也罷，這本來就是政府官員推動政策必需付出的代價。沒想到綠朝官員竟全無耐心、良心與專業風骨。

其中最令人不齒的是農委會主委陳吉仲和衛福部長陳時中。面對開放農業的壓力，政府有人扮白臉，力主開放可以在貿易談判上帶來哪些好處，例如可以跟美國簽FTA或BTA等，這是經濟部的工作；當然也要有人扮黑臉，堅持底線原則，保護農業和國人的食安，這是雙陳的責任。

在這兩股力量的拉扯和較量下，政府才有機會為台灣爭取最大的利益。然而，一個萊豬案，卻曝露出居然整個民進黨政府都是美國的代言人；各部會全部扮演推動開放萊豬的白臉。

面對強勢的美國，這個沒有黑臉的政府、橡皮圖章般的國會，在未來的經貿談判裡，能為台灣的權益堅守到什麼程度？令人質疑。

（作者為作家）