台灣的人口結構近年來受到加速老化及少子化的雙重衝擊，不只各級學校首當其衝的面臨生源不足的嚴峻挑戰；就業市場的缺工現象也一再浮現。影響所及，在教育領域，包括公私立大專院校，廣招境外生已成為學校避免被整併甚至退場的救命仙丹。而在社會層面，隨著老化加速，外籍照護工已經成為台灣另類的新地景。同樣的各種類型的工廠，外籍勞工也已經成為生產線不可或缺的要角。再衍生下去，由於年輕人紛紛離鄉入城，導致農林漁牧等第一產業，也不同程度面臨缺工的考驗。

這種從人口結構變異到產業維持正常營運所承受的巨大壓力，首當其衝的各行各業自然不能坐以待斃，而只能各顯神通以維繫於不墜。而面對這種內外情境的快速變化，其實也正是對政府公部門治理能力的考驗。畢竟，依循民主政治體制，人民繳納稅款，並經由選舉選出從中央到地方的各級行政首長以及各級民意代表。因此，各級民選首長及民意代表，本來就應自我定位為人民公僕，善盡為民服務的治理與監督角色。

然而，這一套民主政治體制的規畫，在實際運作上卻往往禁不起檢驗。姑不論層出不絕的貪瀆違法事件，即使在最起碼的依法行政、奉公守法，以及積極任事、為民興利等方面，公務體系的綜合表現，與社會大眾的期待值之間，始終存有巨大的落差。

於此，姑且撇開在嚴峻的疫情下，如何做好兼顧防疫與紓困；或是在面對美中之間不斷升高的全面對抗態勢下，如何找出足以趨吉避凶的路徑。由於這些議題牽涉廣遠，且有許多非台灣自身所能掌控的變數，要求執政者能夠規畫出讓各方都能接受的決策，也許是不切實際的期求。但是在相對單純的公共領域，如果政府部門面對問題，卻無法提出解方，而只會相互踢皮球，既不能勇於承擔，也未見積極任事，這種行徑表現明顯的就是行政怠惰了！

具體的事例，就是全台185家農、漁會加工廠，受到人口老化與少子化的雙重影響，普遍都出現缺工的問題。為此，全國農會先是向農委會反映，希望能夠開放移民工入境補缺。但因申請外籍勞工入台工作，勞動部是主管機關，因此只好透過立法委員進行溝通，總算獲勞動部認同，於今年5月發函相關單位，說明只要符合「外國人從事就業服務法」的規定，由經濟部認定符合標準就可聘請外籍移工。

結果，即使介入此事的立法委員邱志偉，迄今已三度邀集勞動部、經濟部、農委會協商。但經濟部卻認為農、漁會主管機關是農委會，聘雇與否應由農委會決定。而農委會則認為，工廠登記管理依法應由經濟部工業局認定，而且全國的185家農、漁會加工廠也早已依法取得經濟部核可的工廠登記證。

但工業局卻還是認定農、漁會加工廠的母體農、漁會是人民團體，因此除非單獨成立公司，否則依法還是不得聘雇外籍移工。工業局方面並強調，全案應由農委會負責收件，如果處理不來，到時候再請工業局協助。

檢視有關開放農、漁會加工廠因缺工而申請准許開放聘雇外籍移工的案例，相較於防疫、紓困等議題，其實只能算是一個小Case。但是從農、漁會提出申請，即使邀請立法委員出面協助，由於牽涉到勞動部、農委會、經濟部等三個不同主管部會，因此不只協調溝通曠日廢時，而且三個部會各持不同本位立場，名為依法行政，但卻是各說各話，不能勇於承擔。至於各個加工廠如果因為嚴重缺工而只好關門，則非所問！

農漁會加工廠缺工的小Case，的確不可能也不應該驚動到蘇揆或上達「天」聽。但是整個行政體系，如果不能苦民所苦，跳脫不掉本位主義的慣性，其實是明顯的行政怠惰！

而從另一個角度思考，本案雖然只是小Case，但有理由相信，不只其他部會，也包括縣市鄉鎮等地方機關，類似的案例匯總起來還真是不勝枚舉。公務部門的這些公僕們如果能夠換位思考，自己的親友在遇到問題必須和公部門打交道時，只要牽涉到不同主管部門，就有機會見識到彼此之間互踢皮球的景況。

透過選舉產生的民選政府首長，上任之時總愛說「民之所欲常在我心」，強調要以「謙卑謙卑再謙卑」的態度成就會做事的政府。但是實況卻是連滿足農、漁會最卑微的解決缺工問題，都不得其解，那麼期待紓困有解，而不是製造更多的混亂與後遺，恐將是不切實際的想望了！

(工商時報)