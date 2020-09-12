王金平代表國民黨即將率團出發前往廈門參加海峽論壇，大陸官媒「央視頻」微博稱，台海兵凶戰危，「這人要來大陸求和」。引發台灣政壇一陣騷動。綠營和綠媒藉機消遣國民黨，何苦當中共的遮羞布，還呼籲國民黨不要中了中共圈套。國民黨主席江啟臣趕緊在臉書上批評中共官媒此說「抹煞了追求和平的努力，更污衊了為之奉獻的仁人志士」，他並呼籲大陸相關單位進行妥適處理。

兩岸衝突一觸即發，中共軍機連續兩天高頻高密地在台灣西南海空域進行軍演，遠在太平洋彼岸的美國，搧風點火不遺餘力，此時此刻，率團赴廈門參加海峽論壇，確實需要有「雖千萬人，吾往矣」的勇氣，不該橫遭中共官媒用「求和」兩字消遣打臉。

中共官媒以王金平赴會，意在求和，並非偶然。

一、去年海峽論壇，適逢大選，民進黨反中仇中得計，國民黨卻步不前。今年，兩岸情勢急轉而下、甚至已趨戰爭邊緣，王金平有心代表國民黨與會，卻先請見蔡英文取得通行證，疑竇重重。

二、大陸對台灣政局及黨爭知之甚詳。北京既不寄望民進黨伸出橄欖枝，對國民黨重返執政也不抱希望，國民兩黨參不參加海峽論壇，北京的態度毋寧是「外熱內冷」。

三、過往，王金平是台灣政壇的喬王，如今，垂垂老矣，在野且不當家，手中既無資源，又非台灣領導的親信，既不能具體承諾，又不能代表台灣當局，所來為何？何況，兩岸關係千絲萬縷，哪裡是可以「喬」的呢？

四、國民黨果若如江啟臣所說，「一切以兩岸蒼生為念，期待能實事求是的解決兩岸互動往來中所產生的各種實際問題。」那麼，雖千萬人吾往矣，江主席何不親赴海峽論壇？卻要派出一位忽藍忽綠、又藍又綠的過氣大老蒞會呢？

求和說，固然傷人，然而，這些年來，國民黨面對兩岸情勢由和轉危，面對美國霸權主義侵門踏戶，不敢挺身而出，提不出兩岸和平的願景、拿不出解決方案，甚至連奠定兩岸和平紅利的「九二共識」，都要棄之如敝屣了。如今，王金平低姿請見蔡英文，高調宣布率團赴會，中共官媒要以「求和」詮釋王金平此行，也算是其來有自了。

兩岸兵凶戰危已經到了70餘年來未有之險境，連始作俑者的蔡英文都憂心擦槍走火，足徵情勢危急，已達臨界點。此時此刻，海峽論壇的召開，或許可以為兩岸的重啟和平，燃起最後的一絲希望。有心追求兩岸和平的勇者，何妨開大門、走大路，「謀和」兩岸走向和平的大道？好戰又畏戰的民進黨和綠色網軍，無勇求和、謀和，好歹也應避戰、不求戰，莫叫兩岸生靈墮入萬劫不復的深淵裡。

求戰，遠比求和來得容易。求戰，只需要暴虎馮河的低智商，求和，需要大智大勇，還需有擘畫可行方案的能力。求和，絕非屈辱，然而，求和，不如捨身做一個和平製造者。國家領導人，唯有製造和平，方是大智慧、大功德。

（作者為資深媒體人）