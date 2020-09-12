政壇大佬王金平受江啟臣委託，率領國民黨代表團出席海峽論壇，讓持續在低谷徘徊的兩岸關係忽然出現一道曙光。受困於蔡政府的反中意識形態操作，兩岸各個層級的交流在近段時間幾乎處於停擺狀態，所以無論王金平此行取得什麼成果，這趟行程本身就是最大的成果。

然而，原本的一樁好事，卻因為央視主持人的個人言論而蒙上一層陰影，綠營更是見獵心喜的追加諷刺，挑撥國共兩黨之間的關係。大陸官方當然也意識到問題的嚴重性，迅速透過相關媒體進行切割。事實上，大陸官方的立場原本就清楚，本沒有多少誤讀的空間，只是近段時間以來，大陸輿論愈來愈對台灣抱持激進立場，民間的蔑台情緒和武統聲浪更有一波未平一波又起之勢。加上國際因素的干擾，各國投機政客紛紛利用兩岸爭端為自己在各自國內謀取政治利益，更讓大陸輿論場上充斥著喊打喊殺的聲音。

只是狠話說多了，總有擦槍走火的時候，這次央視主持人的出位言論，在一片喊打喊殺氛圍中，原本算不上什麼大不了的事，但在兩岸微妙的氛圍之下，自然就容易被放大解讀。這個教訓也提醒真正關心兩岸前途命運的媒體人，在兩岸關係問題上，應該以更高的站位來審視自己的言論，多說一些好話，多為兩岸的和解出力，這也是區別於政客型媒體人和綠營傳聲筒的本質所在。

對大陸媒體來說，這一層面的認識尤其重要。這是因為，不光是兩岸關係本身複雜敏感，台灣內部政情也同樣高度複雜，大陸輿論場上一些看起來稀鬆平常的言論，卻可能被台灣內部政客用來進行政治炒作。最近就有台媒在紀念李登輝的紀錄片中，系統梳理了當年李登輝藉大陸軍演來進行政治操作的往事，利用大陸上上下下的武統威脅，李登輝巧妙運用嗆聲與談笑風生等各種方式，成功迎合台灣選民的心理，並把自己塑造成「共產黨誰都不怕，就怕李登輝」的形象。

在此後的兩岸關係研究界，基本都認為當初的「文攻武嚇」不僅沒有起到嚇阻作用，反而幫助李登輝進一步鞏固其在台灣政壇無人能敵的政治地位。此後大陸官方也吸取教訓，每逢台灣選舉都刻意保持低調，避免再被台灣政客拿來藉機進行政治操作，只是樹欲靜而風不止，大陸不想摻和，但也管不住台灣有心人士的主動「碰瓷」，所以依然可以在各種選舉中，見識到所謂「中國因素」的存在，這也再度證明，兩岸關係牽涉的因素實在太多，大陸媒體如果沒有專攻兩岸的專業，最好的辦法就是謹守分寸，嚴控出位言論的流出。

很多人或許認為，兩岸關係已經沒有回頭路，國民黨已經迷失方向，民進黨又在親美反中的不歸路上漸行漸遠，兩岸統一終究要靠戰爭來實現。這種看法固然消極悲觀，卻也並非無的放矢，但是，以目前的兩岸關係來看，應該不至於立即走到戰爭那一步，民進黨的操弄再多，依然阻擋不了兩岸的融合趨勢，疫情期間台灣對大陸的經貿依賴度不降反升就是最佳證明，這也意味著，兩岸和平統一的可能性還沒到徹底喪失的地步，那麼現在的主流思維，就應該是繼續爭取兩岸融合發展，在發展中尋找解決問題的辦法。