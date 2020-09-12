比特犬攻擊事件不斷，已成為街頭不定時炸彈。然而，農委會雖把比特犬列為六大危險犬種之一，卻因行政怠惰，空有法令卻未落實執法；加上配套沒能與時俱進，導致慘案一再發生。正忙著替美國肉商推銷瘦肉精的農委會，是該回頭關心老百姓的生命安全。

比特犬攻擊事件有多嚴重？光是過去2周「有見諸媒體者」就達5件，從圍攻路人、咬斷手指，到咬死其他飼主犬隻，危害生命程度已不容忽視。

然而，比特犬生來就是鬥犬，攻擊是其本性。因此，要遏止傷害發生，問題不在狗，而在人。簡單說，世界沒有惡狗，只有惡人；當狗落入惡人手裡，就成了危險動物。

所以問題來了，主管機關農委會，對飼主的規範到底做了哪些？2015年，農委會雖將比特犬列為六大危險性犬隻之一，要求出入公共場所需要成人陪伴、繫上牽繩、戴上口套，但結果顯然是形同具文。

更甚者，《動保法》雖明訂違規飼主處3萬以上15萬以下罰鍰，但2016、2017年平均裁罰金額卻僅2萬餘元，明顯低於最低金額。換言之，農委會不僅有行政怠惰之實，更未依法令賦予權力以重罰發揮嚇阻效果，形同幫凶。

目前英、美、澳、大陸等國，對危險性犬隻若非禁止輸入，就是對繁殖行為多有限制。反觀台灣這類問題存在多時，去年3月有立委也要求正視，當時農委會回應會再研議危險犬隻是否禁止繁殖、檢討《動保法》裁罰基準，結果1年半過去，依舊毫無作為。

在尊重生命的原則上，對於現有比特犬等危險性犬隻，農委會是該徹底落實登記、加強安全宣導、嚴格執行法令規範；如果做不到攻擊事件零發生，就該務實地禁止輸入、繁殖，以落日方式，解決眼前的街頭危機。