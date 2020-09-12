美中軍事對峙加劇，兩岸軍力對比失衡，中共武力犯台論甚囂塵上，美國對台「戰略模糊」策略已難有效因應，因而加速向「戰略清晰」調整。但新戰略還在辯論、形成過程中，中共軍機卻已連續兩日以「全空層、多架次」模式，侵擾台灣西南防空識別區，甚至越過海峽中線，最近距台灣僅166公里，對我空防造成沉重壓力，國防部與外交部舉行臨時記者會，表示已向國際社會通報。

過去1年多來美國不斷傳出「重新評估、界定、釐清」對台安全承諾的呼聲；前國防部副助理部長柯伯吉指出，對台灣做出更清楚的承諾很有價值，在軍事上尤其重要；外交委員會會長哈斯在《外交事務》季刊發表「美國對台灣支持一定不能模糊」專文。美國國務院亞太助卿史達偉及美國在台協會分別在華府及台北透過「六項保證」相關文件的解密，高調宣示美國對台政策須作更新，以應對不斷變化的情況。

以中長期角度審視美國

美國政府如公開承諾，大陸武力犯台美國必將派兵協防，將是台灣夢寐以求的國安及外交突破。但問題盤根錯節，涉及東亞地緣政治、美中台三邊關係與國力消長及各自利益、甚至國內政治問題。美國對台灣安全承諾顯然不是一刀切，二選一的問題，川普政府即使改變幾十年來的既定政策，亦不保證能有效穩定台海局勢。

從冷戰結束迄今，美國唯我獨尊的「單極體系」逐漸解體，美中對抗為主軸的「兩極體系」取而代之，1996年的台海危機、2007年民進黨推動「入聯公投」爭議都在美國干預下化解於無形，但在今天台海、南海的軍事、外交角力中，雙方針鋒相對，不相上下，美國不再擁有絕對發言權與主控權。

在兩岸關係中，美國傳統上是穩定的力量，甚至扮演了裁判角色，但川普總統翻轉美中交往接觸策略，不但揚言美中經濟脫鉤，不再依賴中國，並採取系統性全方位對抗政策。這次台海緊張局勢升高，更在於美中交惡，美國處處凸顯對台灣的支持，並以「台灣牌」制衡大陸。另外，川普的策略還夾雜了總統大選的考量，台灣需要冷靜思考川普政府決策的時機與動機。

美國前亞太助理國務卿羅素9日在與台灣的視訊會議中就警告，台灣捲入美中戰略競爭蘊藏風險，川普政府各項挺台作為在美國大選結束後，可能因缺乏政治效益而改變，對川普政府而言，支持台灣大多是對抗北京的策略性手段，台灣應以中長期角度審視美國內部對戰略模糊或清晰的辯論，而非短期的急功近利。

以哈斯等為代表的戰略清晰派認為，由於川普信用不佳，已使各國懷疑美國聲援盟邦及朋友的意願，習近平會輕易地認定美國不會協防台灣，因此美國必須回歸嚇阻手段，最佳方法就是公開宣示戰略清晰政策。白宮應透過總統聲明及附帶「行政命令」，重申「一中」政策，同時明確宣示，台灣一旦遭中共武裝攻擊，美國將會有所回應。聲明也將明示美國不會支持台灣獨立，也不會簽訂共同防禦條約，強調美國沒有逾越紅線，無意改變現狀。

維持戰略模糊派則認為，明顯文字改變將使中共強硬派立場合法化，認定美國是一個具有敵意的對手，被形塑成為區域穩定破壞者。美中擴大軍力部署容易發生意外，軍事衝突風險上升，戰略清晰可能更造成兵戎相見。

台灣可以運用本身優勢

美國「戰略清晰」可能較符合台灣安全利益，但中共會如何因應？美國是否擁有令人信服的嚇阻力量？國會是否同意授權、民意是否接受可能讓美國捲入世界大戰的安全承諾？在眾多變數中，維持一中政策不變儼然是最大共識，這是台灣不可忽略的政治現實。

美中對抗無法脫離傳統地緣政治的現實主義，美國即使開出安全保證，也絕不會是空白支票。無論「戰略清晰」或「戰略模糊」，台灣須體認，台海安全態勢不會因而改變，中共統一台灣決心也不會軟化，台灣唯有運用本身優勢，提高戰略地位，創造台美與兩岸共同利益，才能確保安全生存。彰顯民主自由價值、具備防衛的能力與決心，並維持與大陸的特殊關係及全球供應鏈不可或缺的角色，才是國家安全之道。