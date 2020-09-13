這次在上海見到汪氏，我看他有點心神不定的樣子。我們便向他陳述共產黨最近在武漢跋扈的情形，以及在上海把持工會、學生會，擾亂治安，妨礙軍事進展，若不加以抑制，前途實不堪設想。我們都誠心誠意地希望汪能恢復領導，謀求解決。這時中央黨、政、軍各負責人群集汪寓，大家一致抱怨共產黨，誠懇地希望汪先生重負領導的責任。起先，汪總是默默地靜聽各方的控訴，未作表示。最後他才鄭重地說：「我是站在工農方面的呀！誰要殘害工農，誰就是我的敵人！」

吳敬恆向汪氏下跪

我一聽汪氏此言，立刻便感覺到糟了，黨內勢將從此多事。汪是此時唯一可以彌縫黨中裂痕的人，現在他不但不想彌縫，反而促其擴大，則本黨的分裂將不可避免。我當時便對汪解釋說：「有誰主張殘害農工呢？大家的意思，不過以為工農運動不可太越軌，影響革命軍的進展，只希望工農運動能與軍事配合，不要在後方胡鬧就是了。」但是汪氏言辭總是閃閃爍爍，充滿了疑慮。

嗣後，留滬中央執監委，暨駐滬軍政負責首領曾和汪氏開會兩次，出席者計有吳敬恆、蔡元培、李煜瀛、鈕永建、汪兆銘、蔣中正、宋子文、鄧澤如、古應芬、張人傑、李濟深、黃紹竑等和我。會中一致要求汪氏留滬領導，並裁抑共產黨的越軌行動。而汪氏則始終袒共，一再申述總理的容共聯俄及工農政策不可擅變，同時為武漢中央的行動辯護。是時為武漢中央派來接收東南財政的大員宋子文沉默不發一言，其他與會人士則與汪氏激烈辯論。辯論至最高潮時，吳敬恆十分激動，竟向汪氏下跪，求其改變態度，並留滬領導。會場空氣，至為激蕩。吳氏下跪，汪則逃避，退上樓梯，口中連說：「稚老，您是老前輩，這樣來我受不了，我受不了！」全場人都為之啼笑皆非。緊張的場面，也充滿了滑稽成分。

四月五日，當我們仍在繼續開會的時候，報上忽然登出「國共兩黨領袖汪兆銘、陳獨秀的聯合宣言」。該宣言指出國共兩黨將為中國革命攜手合作到底，決不受人離間中傷云云。「聯合宣言」一出，與會人士為之大譁。大家皆不以汪氏的行為為然。吳敬恆尤為氣憤，當眾諷刺汪氏說，陳獨秀是共產黨的黨魁，是他們的「家長」，他在共產黨裡的領袖身分是無可懷疑的。但是我們國民黨內是否有這樣一個黨魁或「家長」呢？吳說：「現在有人以國民黨黨魁自居，……恐怕也不見得吧?!」說得汪氏十分難堪，大家不歡而散。當晚汪氏遂祕密乘船到漢口去了。汪氏一去，國民黨的分裂遂無法避免，而分共清黨也就勢在必行。

後來我見到蔣總司令，便問他說，汪先生為什麼一定要赴漢口。蔣說：「我早已料到留他不住，留他不住。」蔣氏此話，頗能得到我們的同情。

其實，汪氏堅持赴漢的是非問題，頗難定論。汪氏此去，顯然是有嫌於蔣氏而出此。他二人彼此了解甚深，絕非我輩外人所可臆測。中山逝世後，汪、蔣曾親如手足，合力排除中央其他領袖，如胡漢民、許崇智等，迨胡、許既去，汪、蔣二人又復勾心鬥角。「中山艦事變」之後，汪氏被蔣氏所迫，竟不能在廣州立足，只好拋開一手總攬的黨政軍大權而避往海外。今幸北伐勝利，武漢中央請他回國復職，正是千載良機，他自當速去武漢。他和蔣氏鬥法很久，吃虧已多，現在在上海一無憑藉，自然不敢和蔣氏盤桓。俗語說：「給蛇咬過的人，看到草繩也害怕。」正是汪氏這時的心理。汪氏武漢之行，既有其箇中玄妙，不足為外人道。所苦的是我們這批赤膽忠心，希望黨內團結，完成革命的同志。我們誠心誠意地希望汪氏出來領導，而他卻澆了我們一頭冷水，未免太失望了。

防範共產黨暴動

上海方面至此，清黨已勢在必行了。本來四月二日吳敬恆已領銜由中央監察委員會發出彈劾共產黨呈文，現在便根據此呈文，由監察委員會授權國民革命軍監督各地共產黨的活動。同時並根據我上次向蔣氏的建議，次第將不穩的各師調離上海，另以未經中共滲透的部隊接防。

清黨之議既決，李濟深、黃紹竑即分電粵、桂留守人員，告以「清黨」的決策，各囑所部防範共產黨的暴動。其實，廣西當時共產黨甚少，省黨部委員之中，只有少數左傾分子，沒有真正的共產黨。誰知電到之後，廣西留守人員竟將這些左傾的省委槍殺了，同時各縣黨部中的極少數共黨也被捕殺。在桂林縣黨部中，我的一位年輕的表弟李珍鳳也被殺。珍鳳是我外婆外家的姪孫，其父為有名的廩生，住居兩江墟西嶺村，也是個世代書香之家。珍鳳短小精悍，能說會講，幹勁十足，可說是個有為的青年。北伐前曾隨我去廣州，大概就在那時加入了共產黨。他對我從不諱言其為共產黨。有一次，他竟大膽地頑皮地對我說：「表哥，中國二十年後便是我們共產黨的天下！」我回答說：「不要胡說！」這樣活生生的一個青年，也在清黨運動中被殺了。其胞兄李血淚，早年曾任梧州市黨部執行委員，抗戰末期在重慶，以共產黨嫌疑被特務頭目戴笠所囚，後來還是我把他保了出來。

兩廣既已清黨，東南各省也同時發動。上海方面，也在白崇禧策畫指揮之下，由楊虎、陳群兩人執行，於四月十二日將上海總工會工人糾察隊解除武裝。各地方政府及各部隊中的共產黨員也紛紛褫職。氣燄熏天的共產黨和左傾國民黨分子，一經鎮壓，不出數天，便煙消雲散，於此也可見其基礎的脆弱。從此之後，共產黨在東南一帶即轉入地下活動。

東南和兩廣既已進行清黨，武漢中央方面乃通電申飭。京、滬方面的同志也一不做二不休，開會議決否認武漢中央，決定在南京成立國民政府，以與武漢政權相對抗。四月中旬，留滬各委員齊集南京。四月十八日南京國民政府及中央政治會議正式宣告成立，遂形成寧漢分立的局面！（待續）