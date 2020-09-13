三倍ROC的TAIWAN護照出爐，覺青、藍腦、粉紅們不出意外的在網路上互嗆。作為一名來自對岸的大齡陸生，發現台灣人的身分認同確實很開放，有只認同自己是台灣人，有中華民國人，有中華民國台灣人，當然也包括中國人。這跟同是以移民為主體的新加坡和美國有很大不同，後兩者都為多民族國家，卻對自身新加坡人和美國人的身分認同沒有絲毫猶豫，國民皆以遵守憲法來約束自身的身分認同。而台灣大多為漢族，卻產生了多樣性的身分認同，至於憲法好像已然沒有了任何約束力。

在思考這個問題的時候，發現大多數學者皆以不同的歷史記憶和族群背景作為分析的脈絡，這固然正確，但我覺得其實每個人潛意識對「國」的定義根本不同。

中國的範圍

現代意義上的「國」和政權是統一的，「國」有獨立憲法和明確的主權範圍。而基於主體文化和歷史傳承的「國」，是想象的共同體，並非現代意義上的國，但這個想象共同體也有大致的範圍和民族構成。在歷史上、文化中我們經常提到的中國，就是這樣的國，而非政權意義上的國。其實古代也並不稱之為「中國」，而是更為模糊的「華夏」或「天下」，到了清朝才借用西周時的「中國」一詞，和「中華」一同偶爾用來指代「大清國」，直到中華民國1911年建立。清末民初時，正在經歷政權交替的中國人是最能分清楚何為想象共同體的中國，何為政權意義上的（中華）大清國或中華民國。

至於中國的範圍，或稱華夏的範圍、天下的範圍是不斷擴大的，甚至這個天下經歷過非華夏族，蒙古族和滿族的統治，但中華文明的魅力將外族同化，融入了華夏，中國又變大了。所以曾有史學家說過，如果日本當年統治了整個中國，日本也就不存在了。當然這只是一種史學觀點，歷史無法假設。

既然中國就是華夏，就是天下，現代政權用來指代自身，強調其統治的正統性也無可厚非，中華人民共和國如此，曾經的中華民國也一樣。但是當中華民國變成了中華民國台灣的時候，就意味著台灣成了想象共同體，試圖脫離中國這個想象共同體；此刻「台灣人」這個詞也被正式賦予了政治意涵，而非大多數台灣人所說的，「我出生在台灣啊，我就是台灣人啊」，這種單純的地域屬性。

我想有中國人身分認同的台灣人，大多是基於對想象共同體中國的認同，而非對於PRC政權的認同，這種認同也許來自對1911年那個ROC的忠誠，或是對中華文化的喜好，亦或是對華夏歷史的尊重，當然也不排除因對岸統戰利益的口是心非。

在中國大陸，北京政府會刻意將中共政權和想象共同體的中國進行捆綁，存在普遍的教育中。所以當一個大陸人說「我是中國人」，賦有雙重含義：一、我是拿PRC國籍的人，二、我是想象共同體中國的一分子。所以即使大量的大陸人移民到了海外，如拿了美國國籍，但他仍然會說我是美國人，也是中國人，因為他仍然把自己視為想象共同體中國的一分子。

超越政治偏好

中國這個想象共同體擁有3000年的歷史，是不斷演進而來的，它不是大陸人的專屬，而且全球華人共同的財富。縱觀中國各個歷史時期大大小小的政權，有的追求統，有的專注獨，統一是理想，獨立也是；然3000年的中國分立比一統的時間更久。

在這個歷史時期，一部分台灣人試圖擺脫中國想象共同體，去構建台灣想象共同體。擱置現代全球政治經濟軍事等現實意義考量，我並不認為這種政治偏好是錯誤的或是可恥的，但歷史告知我即使這樣的政治抱負實現了也是短暫，且可逆的。

如果，你能讀懂我想表達的，希望你跟我一樣沒有顧慮地擁抱中國吧，擁抱中華文化，擁抱華夏歷史；站得比你的政治偏好高一些，你會看得更透、望得更遠……

（王啟斌／成功大學政治學系政治經濟學博士）