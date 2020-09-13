下榻的飯店房間裡，掛著幾幅九寨溝美景的圖畫。

數十條白練靜掛於赭黃色岩壁上的是諾日朗瀑布，飛瀑閃著如蠶絲般的光澤，映著繽粉秋色，令人心馳；另一幅五彩斑斕的是五色海，池水如任意調合的油彩，畫布好像刻意揉搓過，呈現一種荷葉皺的藝術效果。

有人說，九寨溝美若天堂。但眼前這幾幅圖畫似乎太「刻意」，總覺得有些不真實。

留在我腦海中的，是2017年8月8日以前的九寨溝：諾日朗瀑布、熊貓海、大大小小的翠海、疊瀑、彩林、藍冰……都是已經定格、不會褪色的膠片。

而今，大震過後關閉了兩年多的九寨溝景區，終於小心翼翼地重對世人開放，呈現在混沌不明的遊客面前的，將會是怎樣的一番景象？

長海，這個九寨溝溝內最大的海子，因位於雪山的懷抱，此刻銀妝素裹，靜如處子。

諾日朗瀑布，冰清玉掛，還是天然瑰麗，實在無從分辨今昔。

鈣華灘流的五彩池、五色海、珍珠灘、蘆葦海、樹正群海……水韻依舊，那令人目眩的水下森林，依舊是時間的傑作。

8.8石，五百多噸的驚天動地，這個大地震留下的印跡，成了九寨溝新的景點。一場天翻地覆，雖然讓不少九寨的美景成了絕響，卻也提醒世人要敬畏自然，絕色九寨才能永存於這個藍色星球。（王新偉／新北市）