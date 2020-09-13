在面對危機（crisis）和焦點事件（focusing event）的時候，「誰」設定政策的議程，要「如何」移轉社會輿論的政治壓力，一直都是國家領導人的重大課題。

英國學者Rose認為，決策者必須「基於過去，判斷未來」（judge the future by the past），要有前瞻性的政治視野；而其原因就在於，無論是先前制定的法令規章，或是前任政府所編列的預算，很多政策的方案，其實都只是延續前一任政府的施政而來，所以必須要在第一時間，就「概括承受」。

從這個角度而言，過去兩個星期，接連發生、震撼國人的兩則重大新聞：美豬美牛明年1月起將開放進口；以及口罩國家隊的廠商出包，違法混用大陸製造口罩，牟取不法利益。

身為決策者，必須瞭解的是，食安問題是和長久以來、被刻意忽視有關，事到臨頭，驟然的政策宣示，引發民怨和在野黨的反制，屬於事前應該就預期得到之範疇。而相反的，疫情防治的口罩國家隊，是全體國人過去半年引以自豪的政府德政，在所有人的高度矚目之下，竟然還發生廠商作假、人謀不臧的問題。

另一位英國學者，Pollitt在2008年的專書著作：《時間，政策，管理︰基於過去的治理》（Time, Policy, Management︰Governing with the Past）曾經指出，「公共問題不是在那裡，等著被處理，決策，也不只是解決問題而已，而必須要在一開始的時候，就做好界定問題本質的事情」。

就此而言，兩個都具有政治本質的政策問題，美豬美牛和口罩國家隊，在9月各級學校開學之前陸續發生，全國的學生家長及親人，莫不感到憂心忡忡。影響所及，勢必有損蔡總統的政治威望；然而，做為史上最高票當選連任的國家領導人，要突破現狀，有賴以下的兩項思考。

首先，用庶民的語言，加強政策的敘事與論述（narratives and arguments）；、「數字是冷冰冰的，人心是熱乎乎的」。口罩國家隊的問題相對單純，「殺頭的生意有人做」，經濟部和衛福部必須向國人解釋清楚，這是個別廠商的問題，或是業界「行之有年」的秘密。至於美豬美牛的問題，「科學證據」和「國際標準」的官方說法，是理工、醫學、公衛的自然科學知識用語，並不是一般社會大眾的語言。

更何況，「數字會說話」，但是，「數字也可能會騙人」。統計數據和圖形表格所呈現出來的色彩繽紛的簡報檔，官方網站琳瑯滿目的科學數據之說帖，都應該進化到「全觀型」（holistic）給合文字、圖片、影音於一體的「數位敘事」（digital narratives）。但更重要的其實還是內容，不是「小編式」的單方面「說文解字，就是這樣！」，而必須要和全體國人和學生家長們，感同身受，用接地氣的話語，提出更有說服力的政策論述，目前政府部門發言人和部會首長的表現，可說還有很長的一段路要走。

其次，視民如子，人饑己饑，是「政策企業家」（policy entrepreneur）和政策成敗的關鍵。擁有法定權威的主管機關首長，行政院農委會的責任重大，100億元的補貼，和養豬為生的業者與社會大眾長期的身體健康相比，並不值得用來「說嘴」。

化被動為主動，瞭解消費者和多元的利害關係之個人組織與團體、多元甚至相互衝突的需求，「複合型」方案措施計畫的配套，這是死的，透過政治溝通（political communication）的過程和領導技藝（leadership craft）的發揮，扮演好「政策企業家」的角色，這是活的，更是政策成敗的關鍵。

在《行政過程的政治學》（The Politics of the Administrative Process）的專書著作，Kettl 在2012年回顧過去半個世紀，美國所發生過的天然或核能重大災難後指出，「危機，通常會促成快速的決策」（crises often precipitate decisions）；原因就在於，危機會改變正常的決策程序。但如此一來，卻也可能提高很多潛在策略的困難度；例如︰必須仰賴私部門的公共選擇、嘗試錯誤（trial and error）的討價還價、以及參與式決策（participatory policymaking）的諮商過程。

做為決策者，有時候無法選擇宣布政策的最好時機，更不能掌握危機和焦點事件什麼時候會被引爆。但今時今日可以做的是，行有不得，反求諸己，心心念念的應該是轉換政策執行的思考，以具體的行動和誠意，取得人民對於政策的順服（policy compliance）。這是硬道理，也是真正的王道，更是我們對於蔡政府的殷切期盼。

(工商時報)