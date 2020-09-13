大陸外交正面臨1972年從冷戰中突圍進入聯合國，並與西方國家建交以來最嚴峻的挑戰，不僅陸、美對立激化，在周邊外交及對歐關係上，亦愈來愈難求同存異。北京若無法妥慎處理，將坐實「被脫鉤」，大陸的改革開放與全球化進程亦將受挫，進而衝擊世界經濟。

「川普外交」對陸頻擂戰鼓，北京試圖從周邊及歐洲著手反制脫鉤，緩解美國構築包圍網之戰略壓力。雖說德、法等歐洲國家及大陸周邊印、日、越南等國，對美國總統川普的「美國第一」政策敬謝不敏，但不代表渠等在陸、美對立中，同意或同情北京，願意攜手反對川普的單邊戰略思維，大陸無從採取分而治之策略維繫與世界的關係。

王毅甫結束訪歐行程，德國外長馬斯旋即發表「印太政策準則」，德國認為，戰略競爭日益激烈的印太地區為「塑造21世紀國際秩序的關鍵」，德國關注該地區的和平，將參與印太秩序的建構，使之建立在規則及國際合作基礎上，而非強者的法律。雖有評論指德國的印太戰略劍指大陸，但馬斯的提法仍沿著歐洲的多邊主義，不支持「一強」說了算，此凸顯德國與美國的不同。

無獨有偶，法國早在2019年5月即提出《印太防務戰略》報告及《法國與印太安全》手冊，全面闡述印太地區的安全形勢、法國的印太防務戰略以及將採取的因應措施。法國支持公共空間的自由航行及以多邊架構，參與維護印太戰略穩定。相較德國在印太戰略中不點名大陸，法國將矛頭直接指向北京，視大陸國力及軍力的發展為印太地區的不穩定因素，指北京藉「一帶一路」倡議，建立管控印太公共海域與海上通道的主要力量之一。

德、法的印太戰略前後呼應，異曲同工，雖與美國存在多邊及單邊的路徑差異，但共同關切大陸的崛起對印太秩序的影響，此亦代表歐洲對印太地區的態度。此外，在美國退出《跨太平洋夥伴協定》（TPP）後，日本與歐盟催生《經濟伙伴關係協定》（EPA），藉歐盟穩住美國缺席的印太多邊合作。在日、歐EPA簽署同時，雙方亦締結《戰略性合作伙伴協定》，在政治及國際問題上開展合作，將日、歐的合作從經濟擴大至政治。

歐盟深化與日本在印太地區的合作，並不意味雙方在美、陸對立中，將選邊川普，呼應川普圍堵大陸的戰略布局。歐盟在2019戰略展望中即直言不諱，大陸是歐盟體制上的對手，彼此存在價值觀的差異，但異於川普的「脫鉤中國」，日、歐仍定位大陸為諸多全球議題上的重要夥伴，與之持續交往。因此，德、法的印太政策中雖具對大陸的戰略思維，但不是北約（NATO）串聯美國在東亞同盟體系之舉。

冷戰結束後，日本曾提出美、日、歐三極共管全球的想像，此雖未在全球化下成為新秩序的結構，但卻道出以多極化取代兩極化的國際政治趨向，此與德、法等歐洲國家的戰略方向不謀而合。因此，日、歐的印太戰略與其說是相互取暖共抗大陸，不如說是以平衡的、合理的方法將歐洲及印太團結起來，建構基於多邊主義的、以規則為基礎的該區域的多極體系，避免走上「新的兩極化」。

大陸無須對日、德、法等國相繼提出印太政策解讀為唱和川普的「印太戰略」而自亂陣腳，失去戰略定力，進而採取全面對抗策略，反而將使大陸與周邊國家的海域或領土爭端更尖銳化。近日陸、印邊界衝突是為警訊，所幸在俄國的調解下，陸、印外長在莫斯科展開對話，達成不使雙方分歧上升為爭端的5項共識，藉此緩和邊境緊張情勢。

大陸為緩解與周邊國家的安全困境，曾提出「共同、綜合、合作、可持續」的「亞洲安全觀」，願意攜手各國走上共建、共用、共贏的安全之路，建立公正合理的國際秩序。若中印邊界及南海爭端激化，大陸與周邊國家間「信任赤字」勢將擴大，印太域內國家恐在陸、美兩頭拉扯下，失去在兩者間挪移的自由，被迫表態，以符某一方的利益。屆時「亞洲安全觀」即缺乏現實的條件。

北京提出的「新安全觀」，要以合作共贏理念打破零和思維，有助於改善亞太地區安全緊張局勢，其實現不僅需要戰略定力，更有賴對話管控分歧，進而尋求和平解決爭端之道。四處亮劍不足以成事，反助勢川普「脫鉤中國」之議。